Ядерна зброя може з’явитися в Литві: Сейм уже підтримав зміну Конституції

Литва / © Reuters

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Сейм Литви підтримав подальший розгляд поправки до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення в країні зброї масового знищення та іноземних військових баз.

Про це повідомляє LTR.

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За це проголосували 99 депутатів, 13 виступили проти, ще п’ятеро утрималися.

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Нині стаття 137 Конституції Литви прямо забороняє перебування на території країни зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Поправкою пропонується повністю вилучити це положення.

Для остаточного ухвалення зміни парламент має провести ще два голосування з інтервалом у три місяці. Під час кожного з них поправку мають підтримати щонайменше 94 зі 141 депутата.

Перше голосування заплановане на 6 жовтня, остаточне — на 12 січня наступного року.

Прихильники змін пояснюють їх необхідністю посилення ядерного стримування НАТО. Депутат Лаурінас Касчюнас заявив, що чинне обмеження може перешкоджати проходженню через територію чи повітряний простір Литви кораблів або літаків союзників із ядерною зброєю.

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Водночас противники поправки застерігають, що вона стосується не лише зброї масового знищення, а й іноземних військових баз, а Росія та Білорусь можуть використати таке рішення у пропаганді.

Раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення ядерної зброї в Литві країна опиниться під прицілом російської ядерної зброї.

Ми раніше інформували, що Литва веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо можливості розміщення американської ядерної зброї на своїй території для посилення стримування російської агресії.

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