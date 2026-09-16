У Конгресі США несподівано запропонували надати Україні $15 млрд

Військова допомога від США / © ТСН.ua

Реклама

Група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

Відповідну поправку оприлюднив 16 вересня Комітет з регламенту Палати представників США.

Реклама

Поправка №5 до законопроєкту H.R. 5334 — «Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року» — внесена конгресменами-демократами Грегорі Міксом, Біллом Кітінгом, Майком Куіглі та Джеймі Раскіним. На сайті Комітету з регламенту вона визначена як пропозиція, що дозволяє $15 млрд іноземного військового фінансування для України.

Реклама

Водночас текст самої поправки конкретизує механізм: йдеться саме про $15 млрд прямих позик Україні додатково до сум, які вже доступні за відповідною програмою відповідно до Закону США про контроль за експортом озброєнь (Arms Export Control Act).

Кошти на оборонні закупівлі

Згідно з текстом поправки, держсекретарю США пропонується надати повноваження виділити Україні $15 млрд у формі прямих позик для фінансування закупівлі оборонної продукції, оборонних послуг, а також послуг із проєктування та будівництва.

Таким чином, запропонований механізм має доповнити вже наявні можливості фінансування України за статтею 23 Arms Export Control Act.

У документі також уточнюється, що поняття «оборонна продукція», «оборонні послуги» та «послуги з проєктування та будівництва» використовуються у значенні, визначеному цим американським законом.

Реклама

Поправку не винесли на окреме голосування

Комітет з регламенту Палати представників розглядав поправки до H.R. 5334 14 вересня. За даними комітету, три інші пропозиції демократів були винесені на окреме процедурне голосування і кожна з них була відхилена з результатом 3 голоси «за» та 7 «проти».

Одна з них передбачала вилучення положення про широкі вторинні тарифи, інша — уточнення статусу Європейського Союзу в контексті тарифних положень, а ще одна пропонувала змінити критерій, за яким президент США може скасовувати санкції проти Росії та пов’язаних із нею структур.

При цьому поправку №5 про $15 млрд прямих позик Україні на окреме голосування в Комітеті з регламенту не виносили. Після розгляду пропозицій комітет ухвалив процедурне рішення щодо законопроєкту з результатом 7 голосів «за» та 3 «проти».

Чи будуть «пекельні санкції» проти Росії?

Як повідомило агентство Reuters, 16 вересня Палата представників США має розглянути законопроєкт H.R. 5334 — «Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Сенат США схвалив документ у серпні, а тепер його має розглянути нижня палата Конгресу.

Реклама

У правилах, оприлюднених Комітетом з регламенту Палати представників, передбачено розгляд саме сенатської редакції H.R. 5334. Документ визначений як законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію та Іран.

У разі схвалення Палатою представників законопроєкт буде направлений до Білого дому для підпису президентом США Дональдом Трампом.

Основна частина H.R. 5334 спрямована на посилення економічного тиску на Росію. Як повідомляє Reuters, законопроєкт передбачає заходи проти російських енергетичного та оборонного секторів, а також проти так званого «тіньового флоту» танкерів, які використовуються для обходу чинних санкцій.

Документ також передбачає розширення повноважень президента США щодо запровадження тарифів проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії або сприяють збереженню залежності від них. Reuters зазначає, що серед таких держав можуть опинитися Китай та Індія.

Крім того, законопроєкт містить додаткові санкційні положення щодо Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські посадовці були шоковані тим, що наступного дня після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вашингтон намагався зрозуміти, чому Володимир Путін пішов на демонстрацію сили одразу після контактів американської розвідки з російською стороною.

Новини партнерів

Новини партнерів