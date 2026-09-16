Росія вдарила авіабомбами по великому обласному центру: є загиблий і поранені (фото, відео)

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

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Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Атака РФ по Сумах 16 вересня — що відомо

Авіаудар завдав серйозних руйнувань у приватному секторі. Через обстріл бомбами пошкоджені або вщент розбиті хати, сараї та приватні автомобілі.

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«Рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях», — зазначили в ДСНС.

Рятувальники надавали допомогу постраждалим, ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали громадянам шукати вціліле майно.

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Суми 16 вересня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.

Раніше ми писали, Росія 15 вересня атакувала Україну реактивними дронами. У Києві один за одним лунають вибухи, є «прильоти» по АЗС. Після влучання спалахнули пожежі. За даними Повітряних сил, від вечора та протягом ночі ворог випустив 200 ударних БПЛА.

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