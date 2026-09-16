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Росія вдарила авіабомбами по великому обласному центру: є загиблий і поранені (фото, відео)
Російський авіаудар по Сумах обернувся загибеллю людини та численними руйнуваннями.
Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.
Про це повідомили у ДСНС України.
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Авіаудар завдав серйозних руйнувань у приватному секторі. Через обстріл бомбами пошкоджені або вщент розбиті хати, сараї та приватні автомобілі.
«Рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях», — зазначили в ДСНС.
Рятувальники надавали допомогу постраждалим, ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали громадянам шукати вціліле майно.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Одесі під час чергового російського обстрілу 16 вересня загинув цивільний чоловік.
Раніше ми писали, Росія 15 вересня атакувала Україну реактивними дронами. У Києві один за одним лунають вибухи, є «прильоти» по АЗС. Після влучання спалахнули пожежі. За даними Повітряних сил, від вечора та протягом ночі ворог випустив 200 ударних БПЛА.