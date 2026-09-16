Як Росія змогла атакувати пункт пропуску "Ягодин": у ДПСУ пояснили роль Білорусі

Атака російських дронів / © ТСН.ua

Реклама

Російські ударні дрони змогли атакувати пункт пропуску «Ягодин» на Волині поблизу кордону з Польщею за підтримки Білорусі. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, йдеться, зокрема, про роботу ретрансляторів на території Білорусі, які забезпечують російські безпілотники сигналом і дозволяють їм глибше заходити в повітряний простір України.

Про це Демченко розповів у коментарі виданню Укрінформ.

Реклама

Він зазначив, що Білорусь продовжує надавати Росії допомогу в завданні ударів по Україні, зокрема через функціонування ретрансляторів.

Реклама

«Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України», — сказав речник ДПСУ.

За його словами, ретранслятори, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських «Шахедів» та «Гербер». Безпілотники заходять з території Росії, після чого тримаються поблизу білоруського кордону, отримуючи сигнал, що, як пояснив Демченко, дає їм можливість глибше проникати в Україну.

Речник ДПСУ зазначив, що така схема дозволяє російським дронам досягати західних областей України, зокрема Рівненщини, Волині та Львівщини. Саме підтримкою з білоруської території, за його словами, також супроводжувалася атака в напрямку міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею.

«Атака по напрямку пункту пропуску „Ягодин“ також здійснювалася за підтримки Білорусі», — наголосив Демченко.

Реклама

Демченко також нагадав, що раніше Білорусь уже вимикала ретранслятори, які використовувалися для підживлення сигналу російських безпілотників. Це сталося після попередження української влади про неприпустимість підтримки російських ударів таким способом.

«Зараз вони знову їх увімкнули», — заявив речник ДПСУ.

Таким чином, за оцінкою української прикордонної служби, білоруська територія продовжує використовуватися для забезпечення російських повітряних атак по західних регіонах України.

Нагадаємо, раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Олег Іващенко повідомив, що російські окупаційні війська передають відеосигнал на свої БпЛА за допомогою ретрансляторів, розгорнутих на території Білорусі вздовж кордону з Україною.

Реклама

За інформацією ДПСУ, польоти російських дронів під час нещодавньої масованої атаки по Рівненській, Волинській і Львівській областях забезпечували ретранслятори з території Білорусі.

Новини партнерів

Новини партнерів