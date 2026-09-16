Росія змінює тактику: президент Литви пояснив провокації з дронами в Європі

Президент Литви Ґітанас Науседа / © Associated Press

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Литовський президент Ґітанас Науседа вважає, що інциденти з безпілотниками в європейських країнах можуть бути частиною спроб Росії чинити тиск на держави, які активно підтримують Україну. За його словами, Москва прагне уникати прямої конфронтації з НАТО, водночас використовуючи різні способи для створення напруженості в європейських суспільствах.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі Dienos tema на телеканалі LRT.

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Президент Литви зазначив, що останні інциденти з дронами в Європі можуть свідчити про певну тенденцію, а їхня кількість, на його думку, не є остаточною. Він пов’язує це з дедалі агресивнішою поведінкою Росії та її прагненням впливати на країни, які послідовно підтримують Україну.

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«Не бажаючи прямої конфронтації з НАТО, Росія намагається атакувати ті країни, які є найтвердішими прихильниками України», — заявив він.

За словами Науседи, Москва може використовувати для цього різні, переважно приховані способи. Він припустив, що окремі випадки перетину безпілотниками повітряного простору європейських держав можуть бути не прямою атакою Росії на НАТО, а навмисно допущеним відхиленням дрона від заданого маршруту.

Як приклад він навів нещодавній інцидент у Литві, де безпілотник, який залетів із території Білорусі, був знищений винищувачами НАТО.

Литовський очільник зазначив, що подібний сценарій може передбачати потрапляння безпілотника не безпосередньо до Литви, а на територію інших країн Балтії чи Польщі.

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«Це може бути свідомо допущене відхилення дрона від курсу й потрапляння не обов’язково на територію Литви, а на територію країн Балтії чи Польщі, щоб тримати суспільство в напруженні. Це, безсумнівно, вигідно Росії», — сказав він.

Водночас Науседа зауважив, що Москва наразі, ймовірно, не прагне прямого зіткнення з Альянсом, а може використовувати інциденти з безпілотниками як інструмент тиску на європейські країни та їхнє населення.

Раніше президент Литви також заявляв, що на тлі посилення російської агресії проти України подібних інцидентів у регіоні може стати більше, наголошуючи на необхідності посилення спроможностей протиповітряної оборони своєї країни.

Нагадаємо, цього тижня у Польщі виявили російський безпілотник із бойовою частиною. Ударний дрон РФ, ймовірно, пролетів над територією Литви, перш ніж упасти в Балтійському морі.

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