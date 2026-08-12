Росіян зустрінуть болота та "зуби дракона": як Литва посилює захист

Литва посилює захист від Росії / © Уряд Литовської республіки

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Литва посилює підготовку до можливої агресії з боку Росії та Білорусі, створюючи масштабну систему військової контрмобільності. Уряд країни схвалив нові заходи, покликані ускладнити проникнення потенційного противника та його пересування литовською територією.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Литовської Республіки.

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Плани із захисту території охоплюють прикордоння з Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

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У прикордонній зоні планують створити смуги інженерних перешкод завширшки 20 метрів. В окремих операційних районах, визначених литовськими військовими, вони сягатимуть до 150 метрів.

Там розміщуватимуть різноманітні протитанкові загородження, зокрема «зуби дракона» та інші інженерні конструкції. Реалізувати проєкт планують до кінця 2028 року.

Окрему ставку Вільнюс робить на природні перешкоди. До 2030 року Литва планує відновлювати болота та їхній гідрологічний режим. Очікується, що такі території стануть важкопрохідними для важкої військової техніки без спеціального інженерного обладнання.

Кількість спеціальних парків інженерних засобів збільшать до 50. Крім того, на дорогах державного значення та перед визначеними військовими мостами встановлюватимуть резервні перешкоди.

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Особливу увагу приділять мостам. На них передбачать конструкції для кріплення вибухових речовин, а нові правила проєктування мостів вимагатимуть заздалегідь створювати можливість для їхнього знищення у разі військової необхідності.

«Військова контрмобільність є важливою частиною готовності Литви до оборони», — заявив заступник міністра оборони Томас Мікелькявічюс. За його словами, країна прагне використати як особливості власної території, так і інженерні засоби, щоб максимально ускладнити просування потенційного противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО змінює підходи до ведення майбутніх воєн, роблячи ставку на дрони, супутники, сенсори та штучний інтелект. На східному фланзі Альянсу — від Фінляндії до Чорного моря — планують створити єдину систему спостереження, яка дозволить швидше виявляти потенційні атаки Росії та реагувати на них.

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