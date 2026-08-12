Сон може видати ризик хвороби Альцгеймера за роки до симптомів: що помітили вчені

Що ваш сон може розповісти про ризик хвороби Альцгеймера / © Credits

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Зміни у роботі мозку, пов’язані зі сном, можуть виникати задовго до появи симптомів нейродегенеративних захворювань. Учені виявили зв’язок між активністю невеликої ділянки мозку, що відповідає за пильність, і ритмами фази швидкого сну (REM), важливої для процесів пам’яті.

Про це повідомило видання Earth.com.

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Водночас науковці з Університету Льєжа наголошують: результати поки не дозволяють використовувати особливості сну для діагностики або прогнозування хвороби Альцгеймера.

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У центрі дослідження опинилося блакитне місце (locus coeruleus) — крихітна група нервових клітин у стовбурі мозку. Ця ділянка виділяє норадреналін і бере участь у регуляції пильності, уваги та переходів між сном і неспанням.

Особливий інтерес учених до locus coeruleus пов’язаний із тим, що саме тут на ранніх етапах можуть з’являтися патологічні зміни тау-білка, характерні для хвороби Альцгеймера.

Що показало дослідження сну

У дослідженні взяли участь 52 здорові людини. 34 учасникам було від 18 до 31 року, ще 18 — від 50 до 70 років. Людей із серйозними захворюваннями мозку, порушеннями сну та іншими станами, здатними суттєво впливати на результати, до експерименту не залучали.

Після тижня регулярного режиму сну учасники провели ніч у лабораторії. За допомогою електроенцефалографії вчені відстежували активність мозку, приділяючи особливу увагу тета-ритму під час REM-фази та сигма-активності перед її початком.

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Окремо активність locus coeruleus оцінювали вдень за допомогою функціональної МРТ, поки добровольці виконували два різні завдання на сприйняття та реакцію.

Дослідники виявили, що в обох вікових групах певний тип сильнішої денної реакції locus coeruleus був пов’язаний із вираженішою тета-активністю під час REM-сну. Подібний зв’язок спостерігали й із сигма-ритмом безпосередньо перед початком цієї фази.

Водночас інший тип завдання дав відмінний результат: у старших учасників сильніша реакція цієї ділянки мозку була пов’язана з меншою тета-активністю під час REM-сну. У молодших добровольців такого чіткого зв’язку не зафіксували.

Чи може сон попередити про хворобу Альцгеймера

На думку авторів роботи, результати можуть свідчити, що для нормальної REM-фази важливий певний баланс активності системи, яка регулює пильність. Проте дослідження встановило лише зв’язок між показниками й не довело, що зміни в locus coeruleus безпосередньо впливають на сон або пам’ять.

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Крім того, вчені не досліджували у добровольців рівень тау-білка, генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, погіршення пам’яті чи ризик розвитку захворювання в майбутньому.

Автор дослідження Жиль Вандевалле припускає, що в перспективі сон може стати доступним маркером, який допоможе виявляти людей із підвищеною вразливістю ще до появи очевидних проблем. Однак для цього необхідні значно масштабніші й триваліші дослідження.

Наразі висновок учених обережніший: робота невеликої ділянки мозку, яка контролює пильність, пов’язана з певними ритмами REM-сну у здорових людей. Чи можна буде використати ці особливості для раннього виявлення ризику хвороби Альцгеймера, ще належить з’ясувати.

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