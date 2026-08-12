Що казати лікарю, якщо вам відмовляють у госпіталізації: нові правила та поради для пацієнтів

Нові правила госпіталізації

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В Україні діють нові єдині правила госпіталізації, і тепер рішення про направлення до стаціонару ухвалюють не просто за діагнозом, а за реальним станом пацієнта та його потребою в цілодобовому догляді. Якщо людину з серйозним станом заберуть обов’язково, то у спірних ситуаціях пацієнтам часом доводиться самостійно захищати свої права.

Що казати лікарю, коли стан здоров’я викликає тривогу, а в госпіталізації відмовляють, порадили експерти.

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Описуйте свій стан чесно та повністю

Це не той час, коли варто соромитися чи терпіти заради того, щоб не завдавати зайвих клопотів. Лікар багато в чому ухвалює рішення саме з ваших слів, тому неприпустимо казати, що все добре, якщо це не так. Обов’язково чітко перерахуйте всі тривожні симптоми, якщо вони є:

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задишка у стані спокою;

падіння артеріального тиску;

запаморочення або сплутаність свідомості;

неможливість їсти чи пити протягом дня;

наявність нестерпного болю.

Розкажіть про свої побутові умови та самотність

Тепер життєві обставини пацієнта офіційно враховуються медиками. Обов’язково повідомте лікарю про такі речі, якщо вони стосуються вас:

ви живете самі, і за вами нікому доглянути;

до найближчої лікарні сорок кілометрів, а транспорту немає;

вдома холодно чи немає води;

ви фізично не зможете самостійно робити собі уколи чи виконувати інші призначення лікаря.

Підготуйте медичну документацію

Тримайте наготові актуальні документи, свіжі результати аналізів та повний список ліків, які ви приймаєте. Саме за ними медики оцінюють динаміку захворювання, на яку сьогодні звертають увагу в першу чергу.

Що робити, якщо вам усе ж відмовляють у госпіталізації

Якщо ви тривожитесь за свій стан, а лікар відмовляє у госпіталізації, наполягайте на дотриманні ваших прав та вимагайте три речі:

Записати ваші показники та симптоми до медичної карти. Зафіксувати відмову у письмовій формі із зазначенням конкретних критеріїв, за якими вам відмовили. Призначити дату повторного огляду.

Якщо ваші права грубо порушують, звертайтеся до департаменту охорони здоров’я. Пам’ятайте, самотню людину, яка потребує допомоги, просто так кинути напризволяще не мають права, адже для цього існують окремі норми.

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Якщо ж стан різко погіршується, не чекайте і не соромтеся — це екстрена ситуація, тому негайно викликайте швидку допомогу (для цього не потрібні ні декларація, ні прописка).

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