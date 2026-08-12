Британський монарх та його дружина Камілла зробили заяву після трагедії

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Реклама

У спільній заяві з королевою Каміллою, опублікованій пізно ввечері у вівторок, 77-річний король Чарльз висловив свої «найглибші співчуття» південноамериканській країні.

У понеділок у Колумбії стався найсильніший землетрус XXI століття магнітудою 7,4. За даними місцевих ЗМІ, кількість загиблих перевищила 250 людей.

Реклама

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

«Ми з дружиною були глибоко засмучені, дізнавшись про руйнівний землетрус, що обрушився на вашу країну, і про трагічну загибель людей і страждання, які він викликав.

Реклама

У цей найважчий час наші думки звернені до скорботних і постраждалих, до тих, хто очікує новин про рідних і друзів, а також до співробітників екстрених служб, які невпинно працюють над наданням допомоги нужденним».

Ми глибоко захоплюємося стійкістю і силою колумбійського народу і висловлюємо наші найщиріші співчуття у цей найскладніший і найважчий період», - йдеться у заяві короля Чарльза та королеви Камілли.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press

Княжа пара Монако, а також король і королева Іспанії також публічно висловили свої співчуття з цього приводу.

Новини партнерів