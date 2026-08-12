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Британський монарх та його дружина Камілла зробили заяву після трагедії
Король Чарльз і королева Камілла відреагували на руйнівний землетрус, що стався в Колумбії в понеділок, в результаті якого 3800 людей досі вважаються зниклими безвісти.
У спільній заяві з королевою Каміллою, опублікованій пізно ввечері у вівторок, 77-річний король Чарльз висловив свої «найглибші співчуття» південноамериканській країні.
У понеділок у Колумбії стався найсильніший землетрус XXI століття магнітудою 7,4. За даними місцевих ЗМІ, кількість загиблих перевищила 250 людей.
«Ми з дружиною були глибоко засмучені, дізнавшись про руйнівний землетрус, що обрушився на вашу країну, і про трагічну загибель людей і страждання, які він викликав.
У цей найважчий час наші думки звернені до скорботних і постраждалих, до тих, хто очікує новин про рідних і друзів, а також до співробітників екстрених служб, які невпинно працюють над наданням допомоги нужденним».
Ми глибоко захоплюємося стійкістю і силою колумбійського народу і висловлюємо наші найщиріші співчуття у цей найскладніший і найважчий період», - йдеться у заяві короля Чарльза та королеви Камілли.
Княжа пара Монако, а також король і королева Іспанії також публічно висловили свої співчуття з цього приводу.