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Княгиня Шарлін та князь Альбер II виступили із заявою у зв’язку з трагедією
Княгиня Шарлін та князь Альбер II Монакські виступили з екстреною заявою після руйнівного землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії.
Княже подружжя Монако звернулося зі зворушливим посланням підтримки до народу Колумбії після потужного землетрусу магнітудою 7,4, що стався в регіоні в понеділок і забрав життя щонайменше 132 особи.
Королівське подружжя висловило глибоку скорботу з приводу трагічної загибелі людей і масштабних руйнувань, спричинених стихійним лихом, пише журнал Hello!.
В офіційній заяві, опублікованій у вівторок Княжим палацом Монако, князь Альбер II направив послання підтримки від свого імені, від імені Шарлін, їхніх дітей, принца Жака та принцеси Габріелли, а також від імені народу Монако у зв'язку із трагедією на заході Колумбії.
«Княгиня Шарлін і я з глибоким хвилюванням дізналися про потужний землетрус, який стався вчора на заході Колумбії, внаслідок якого багато людей загинуло та поранено», — написав Альбер II.
«Моя сім'я і народ Монако приєднуються до мене у висловленні найщиріших співчуттів колумбійському народу та демонстрації нашої повної солідарності перед цією трагедією, яка сталася через півтора місяці після подвійного землетрусу у Венесуелі. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалим у тяжкий час. SAS Le Prince Albert II».
Це повідомлення з'явилося невдовзі після того, як королева Летиція та король Іспанії Філіп VI висловили свої «щирі співчуття» постраждалим від найсильнішого землетрусу в Колумбії за останні роки.