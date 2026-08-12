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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II виступили із заявою у зв’язку з трагедією

Княгиня Шарлін та князь Альбер II Монакські виступили з екстреною заявою після руйнівного землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Князь Альбер II та княгиня Шарлін

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Княже подружжя Монако звернулося зі зворушливим посланням підтримки до народу Колумбії після потужного землетрусу магнітудою 7,4, що стався в регіоні в понеділок і забрав життя щонайменше 132 особи.

Королівське подружжя висловило глибоку скорботу з приводу трагічної загибелі людей і масштабних руйнувань, спричинених стихійним лихом, пише журнал Hello!.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

В офіційній заяві, опублікованій у вівторок Княжим палацом Монако, князь Альбер II направив послання підтримки від свого імені, від імені Шарлін, їхніх дітей, принца Жака та принцеси Габріелли, а також від імені народу Монако у зв'язку із трагедією на заході Колумбії.

«Княгиня Шарлін і я з глибоким хвилюванням дізналися про потужний землетрус, який стався вчора на заході Колумбії, внаслідок якого багато людей загинуло та поранено», — написав Альбер II.

«Моя сім'я і народ Монако приєднуються до мене у висловленні найщиріших співчуттів колумбійському народу та демонстрації нашої повної солідарності перед цією трагедією, яка сталася через півтора місяці після подвійного землетрусу у Венесуелі. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалим у тяжкий час. SAS Le Prince Albert II».

Це повідомлення з'явилося невдовзі після того, як королева Летиція та король Іспанії Філіп VI висловили свої «щирі співчуття» постраждалим від найсильнішого землетрусу в Колумбії за останні роки.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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