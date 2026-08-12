Джекі Кеннеді в Букінгемському палаці: чому вечір з королевою був зовсім не таким, як на фотографіях

Подружжя Кеннеді з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом / © Associated Press

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1961 року Джон Кеннеді та його дружина Жаклін прибули до Лондона як президент США та перша леді. Візит був не лише офіційним, а й родинним — молодша сестра Джекі, Лі Радзивілл, саме тоді жила в Лондоні зі своїм чоловіком, а у Вестмінстерському соборі відбулося хрещення її доньки, яке Кеннеді хотіли відвідати.

Через десять днів після цієї сімейної події Кеннеді вирушили до Букінгемського палацу на вечерю з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом. Для Джекі це був важливий момент, адже вона лише звикала до ролі першої леді й чудово розуміла, наскільки уважно британська публіка стежитиме за нею.

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Джон і Джекі на хрещенні племінниці / © Associated Press

Про те, що насправді відбувалося за лаштунками тієї знаменитої вечері, розповідає Керолайн Галлеманн у своїй книжці The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеді та Віндзори: історія двох династій — однієї за походженням і однієї створеної»), опублікованій у 2026 році.

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Образ, про який говорив увесь Лондон

Того вечора Джекі хотіла мати бездоганний вигляд. Вона щойно повернулася з Франції, де її впевненість і манери справили сильне враження, але у Великій Британії їй ще належало остаточно утвердитися як новій міжнародній іконі стилю.

На ній була сукня з крижаного блакитного шовку — вільна інтерпретація моделі Givenchy, створена Chez Ninon. Приталений силует і стриманий виріз із двома невеликими бантами підкреслювали характерну для Джекі лаконічність.

Подружжя Кеннеді з королевою Єлизаветою II / © Associated Press

Як писав стиліст і дизайнер першої леді Олег Кассіні у своїй книжці A Thousand Days of Magic, «геометричний крій був важливою складовою „образу Джекі Кеннеді“».

Волосся Джакі було прибране від обличчя, а уклав його Александр із Парижа, якого спеціально запросили до Великої Британії для цього. Образ жінки був продуманий до дрібниць.

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Королева і перша леді: два різні уявлення про елегантність

За чотири роки до цього Єлизавета II відвідувала Білий дім, де на державній вечері її приймала перша леді Меймі Ейзенхауер. Тоді обидві жінки були одягнені відповідно до традиційного уявлення про урочисту жіночу моду: пишні сукні, атлас, квіткові мотиви.

1961 року Єлизавета залишалася вірною цій естетиці і обрала для зустрічі з Кеннеді об’ємну блакитну тюлеву кринолінову сукню роботи Нормана Гартнелла, що підкреслювала сталість королівського образу. Також сукню вона доповнила сапфірами й діамантами.

Джекі ж мала зовсім інакший вигляд — її силует був простішим, лінії — чіткішими, а загальний образ — сучаснішим. Контраст між двома жінками був не просто питанням смаку, адже як припускав модний журналіст Геміш Боулз, сучасний вигляд Джекі міг підсвідомо підсилювати образ адміністрації Кеннеді як символу динамічної Америки, спрямованої в майбутнє.

Подружжя Кеннеді з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом / © Getty Images

Американська преса була захоплена. The Washington Post писала, що перша леді «мовчки й усміхнено затьмарила всіх», а її популярність у Лондоні була не меншою, ніж у Парижі чи Відні.

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Британська модна індустрія швидко відчула цей ефект. Після приїзду Джекі до країни різко зріс попит на одяг і аксесуари «точно як у Джекі Кеннеді». Виробники капелюхів працювали день і ніч, виконуючи замовлення на маленькі капелюшки-таблетки, а магазини одягу отримували дедалі більше запитів на приталені костюми з укороченими жакетами.

Джекі вже стала іконою стилю. Але за бездоганними фотографіями приховувався значно складніший вечір.

Розчарування Джекі

Коли королівське подружжя почало приймати гостей, королева проводила президента залом, а принц Філіп супроводжував Джекі, знайомлячи її з присутніми. Перша леді була рада опинитися в палаці, але список гостей її розчарував. Вона сподівалася зустріти принцесу Маргарет і принцесу Марину Кентську, з якими Джон Кеннеді був знайомий ще до війни, коли жив у Лондоні. Однак жодної з них на вечері не було.

«Ні Маргарет, ні Марини, нікого, крім усіх міністрів сільського господарства Співдружності, яких вони тільки змогли знайти», — нібито сказала Джекі.

Причина відсутності принцеси Маргарет була пов’язана з її вагітністю. Коли посол Девід Ормсбі-Гор пізніше розповів їй про невдоволення Джекі, Маргарет, за його словами, лише задумливо кивнула. Вона й сама була обурена тим, що її не запросили, а сестра пояснила це тим, що через вагітність Маргарет, ймовірно, не захоче зайвого клопоту.

Для Джекі, яка очікувала більш особистого й блискучого знайомства з британською аристократією, це стало певним розчаруванням.

«З часом стаєш хитрішою»

Ще більше вражень у Джекі залишило саме королівське подружжя. Пізніше вона нібито описувала принца Філіпа як милого, але нервового, а королеву — як стриману, ввічливу, проте мовчазну й непросту у спілкуванні.

Коли ці слова згодом переказали принцесі Маргарет, вона відповіла: «Але саме для цього вона там і є». Водночас Джекі згадувала один момент, коли Єлизавета II несподівано проявила до неї людську близькість. Перша леді розповіла королеві про труднощі перебування під постійною увагою публіки під час недавнього державного візиту до Канади. Бути на виду двадцять чотири години на добу виявилося значно важче, ніж могло здаватися.ьТоді королева, за словами Джекі, подивилася на неї й сказала: «З часом стаєш хитрішою і вчишся берегти себе».

Це була, мабуть, одна з небагатьох митей того вечора, коли дві жінки, які жили в абсолютно різних світах, могли впізнати одна в одній щось спільне.

Картини, коні й дивне враження від палацу

Після вечері королева провела гостей через картинні галереї. Один із американських учасників вечора, Анжер «Енджі» Біддл Дюк, пізніше згадував, що розвішування картин у палаці здавалося йому майже хаотичним: роботи різних шкіл, епох і країн висіли поруч без очевидної системи. Єлизавета II, однак, чудово орієнтувалася в колекції й докладно розповідала гостям про картини.

Королеву найбільше цікавили картини із зображеннями тварин. Одного разу вона зупинилася перед картиною Ван Дейка й після детальної розповіді про неї просто сказала: «Це хороший кінь».

Джекі, яка захоплювалася мистецтвом, але водночас залишилася дещо розчарованою старомодною атмосферою палацу, погодилася з цим спостереженням.

Вечір тривав менше трьох годин

Попри те, що ця зустріч залишила помітний слід в історії, вона була напрочуд короткою. Кеннеді перебували в Букінгемському палаці від 20:00 до 22:45. Після цього президент одразу вирушив до США. Джекі ж залишилася в Лондоні ще на кілька днів разом із сестрою Лі.

Джекі не була вражена

Цікаво, що свідчення про цю вечерю суттєво різняться. Невдовзі після прийому Джекі вечеряла з фотографом і відомим пліткарем Сесілом Бітоном. За його щоденниковими записами, вона казала, що всі господарі були надзвичайно люб’язними, але її не вразили ні квіти, ні меблювання палацових апартаментів, ні сукня королеви, ні її зачіска.

Однак на фотографіях цей вечір здається майже казковим: молода перша леді в бездоганній блакитній сукні, королева в коштовностях, розкішні зали Букінгемського палацу й усміхнені представники двох держав.

І саме ця різниця між зовнішнім блиском та внутрішньою напругою робить вечір Кеннеді в Букінгемському палаці таким промовистим.

Для британців Джекі Кеннеді стала іконою стилю, для американської преси — символом нової, молодої Америки, а для самої Джекі цей вечір, схоже, був значно складнішим, ніж можна подумати, дивлячись на фотографії.

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