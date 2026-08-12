Скандал із виснаженими бійцями 121-ї бригади: командування обіцяє ротацію

ЗСУ / © УНІАН

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Бійці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які тримають позиції на складній ділянці фронту, незабаром будуть відведені на ротацію. У командуванні підтвердили готовність заходів і закликали уникати передчасних емоційних висновків.

Про це йдеться в офіційній заяві угруповання військ (сил) «Південь» щодо відеозвернення військовослужбовців 121-ї бригади.

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В угрупованні військ підтвердили, що зазначений підрозділ виконує бойові завдання на складній та динамічній ділянці фронту. Там зазначили, що військовослужбовці демонструють героїзм і стійкість, утримуючи рубежі в умовах безперервного вогневого впливу противника.

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В угрупованні «Південь» наголосили, що розуміють, якою ціною дається утримання позицій, та висловили глибоку повагу і вдячність кожному воїну за його щоденний подвиг. Ситуація, як стверджується, перебуває на безпосередньому контролі командування.

Водночас у заяві зазначається, що дані, висвітлені у відеозверненні 121-ї бригади, відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки та не передають повного контексту вжитих заходів.

«Так, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кг продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни«, — йдеться у повідомленні.

В угрупованні «Південь» підкреслили, що головним пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Ротацію, за їхніми словами, проведуть одразу, щойно безпекова ситуація дозволить це зробити, щоб не наражати захисників на критичний ризик під час перегрупування.

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В угрупованні також закликали громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків і емоційних оцінок ситуації.

Скандал у 121-й бригаді ТрО — що відомо

Нагадаємо, командир взводу 121-ї бригади ТрО Анатолій Сащук записав відеозвернення через критичну ситуацію на Запорізькому напрямку, де його підрозділ замість місячного відрядження перебуває на позиціях від квітня 2026 року без нормального забезпечення. За його словами, бійці по кілька діб не отримують їжі та води, через що змушені пити власну сечу, а також мають проблеми з медикаментами та зв’язком. Через це Сащук вирішив вивести особовий склад із позицій та попросив коридор для евакуації.

У відповідь командування бригади заявило, що знає про ситуацію, доставляє вантажі дронами та робить усе можливе для безпечної ротації.

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