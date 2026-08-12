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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Запасайтесь пальним на зиму: експерт зробив тривожний прогноз — що буде з цінами

Українцям радять зробити невеликі запаси пального.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Запасайтесь пальним на зиму: експерт зробив тривожний прогноз — що буде з цінами

© Associated Press

Ціни на пальне в Україні наразі залишаються стабільними, а прогноз щодо дизеля по 100 грн за літр у серпні більше не актуальний. Водночас ситуація на ринку залишається нестабільною через події на Близькому Сході та російські атаки на українську паливну інфраструктуру.

Про це повідомляє “РБК-Україна”.

За словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, дефіциту пального наразі не очікується. Українські компанії достатньо законтрактували ресурс на серпень. Водночас ціни можуть суттєво змінитися залежно від розвитку ситуації навколо Ірану: у разі домовленостей зі США нафта може подешевшати, а нова ескалація, навпаки, здатна спровокувати світовий дефіцит і зростання цін.

Додатковим ризиком для українського ринку залишаються російські удари по нафтобазах і логістичних маршрутах. Тому експерт радить громадянам перед зимою мати невеликий запас пального.

«Пару-трійку каністр», — каже він.

Це, за його словами, допоможе пережити можливі перебої з постачанням і не створювати ажіотаж на АЗС.

Водночас повертатися до прогнозу про дизель по 100 грн/л наразі підстав немає. Однак у разі нового загострення на Близькому Сході та виникнення дефіциту нафти та пального такий сценарій знову може стати актуальним.

Як ми писали, станом на 12 серпня ціни на пальне в Україні залишаються стабільними: середня вартість А-95 становить 81,67 грн/л, дизеля — 91,56 грн/л. Найдешевше заправлятися наразі можна на «БРСМ-Нафта» та «Укрнафті», а найвищі ціни — на OKKO, WOG та SOCAR. На «Укрнафті» А-95 коштує 79,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л; на «БРСМ-Нафті» — 79,63, 91,04 та 41,39 грн відповідно.

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