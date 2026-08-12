Путін зробив Трампу "жест доброї волі": у Sky News розкрили, якої послуги натомість очікує Кремль

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін помилував колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана та звільнив після чотирьох років ув’язнення. У відповідь чекає на послугу від президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Sky News.

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Журналісти називають це «подарунком» Путіна для Трампа. Вони припускають, що його мотиви, ймовірно, пов’язані з війною в Україні.

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Звільнення Гілмана відбулося після повідомлень минулого тижня про те, що він перебував у складному становищі. За словами рідних, існував ризик смерті.

За словами неназваного американського чиновника, якого цитує Reuters, президент Росії звільнив колишнього морського піхотинця як «жест доброї волі».

Американські журналісти припускають, що таким кроком Путін намагається відродити дипломатичні відносини з Трампом, щоб схилити його до прихильності до РФ у війні в Україні.

«Це, схоже, на не надто тонку спробу Кремля заручитися прихильністю Білого дому в надії принести дипломатичні дивіденди…Звільнення Гілмана — це спроба Москви відродити відносини та повернути справи у російське русло. Це покликано представити Путіна як розумного партнера, з яким Трамп може вести бізнес», — вважають в американському виданні.

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Путін помилував засудженого в РФ ексморпіха США — що відомо

Нагадаємо, Росія офіційно звільнила колишнього морпіха США Роберта Гілмана, який перебував за ґратами в РФ понад чотири з половиною роки. Повернення колишнього військового на батьківщину підтвердив держсекретар США Марко Рубіо. Морпіх залишив територію РФ на спеціальному літаку Державного департаменту США у супроводі кваліфікованої медичної бригади. За словами рідних, він у важкому психологічному та фізичному стані.

Трамп прокоментував звільнення ветерана та заявив, що звільнення американця є результатом його безпосередніх та особистих контактів із Путіним.

За даними ЗМІ, Гілмана затримали у Воронежі 17 січня 2022 року. Російська влада звинуватила колишнього морського піхотинця в нападі на поліцейського у стані сп’яніння, але родина це заперечувала.

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