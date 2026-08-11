Повернули ледь живим: Путін помилував зсудженого в РФ ексморпіха США

Громадянин США Роберт Гілман повернувся з російського ув’язнення

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Російська влада офіційно звільнила громадянина Сполучених Штатів Роберта Гілмана, який перебував за ґратами в РФ понад чотири з половиною роки. Рішення про його помилування ухвалили на тлі серйозного погіршення здоров’я американця та активізації кулуарних дипломатичних контактів.

Про повернення колишнього військового на батьківщину та надання йому термінової медичної допомоги офіційно повідомив держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Позиція Білого дому

Американська сторона наголошує, що повернення ветерана стало результатом скоординованої роботи нової адміністрації США. Вашингтон окремо подякував за взаємодію спеціальному представнику Стіву Віткоффу, який безпосередньо займався координацією процесу транспортування та передачі колишнього військового. Водночас у Держдепартаменті підкреслили, що ця гуманітарна акція не зупинить подальший тиск на Кремль з метою повернення інших незаконно утримуваних громадян, зокрема Стівена Габбарда.

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«Гілман став одним із понад 100 американців, яких президент Трамп звільнив під час свого другого президентського терміну. Ми дякуємо Росії за співпрацю зі спеціальним представником Стівом Віткоффом задля звільнення пана Гілмана й за те, що вона дозволила йому отримати необхідне медичне лікування тут, у США. Хоча мы вітаємо цей позитивний крок, ми й надалі домагаємося негайного повернення всіх інших американців, яких незаконно утримують, зокрема незаконно утримуваного Стівена Габбарда», — написав Рубіо.

Глава Білого дому Дональд Трамп також підтвердив, що звільнення американця є результатом його прямих та особистих контактів із Кремлем. Експерти припускають, що цей «жест доброї волі» з боку Москви може бути елементом куди ширшої дипломатичної гри, спрямованої на вибудовування майбутніх відносин із Вашингтоном. Для американської сторони було принципово повернути ветерана без будь-яких додаткових політичних чи безпекових поступок.

«Після моїх переговорів з Володимиром Путіним Росія погодилася звільнити його, з гуманітарних міркувань. Ми вдячні за це рішення, а також за те, що Росія не вимагала нікого натомість — обміну не було», — написав Трамп.

Критичний стан здоров’я Гілмана

Роберт Гілман залишив територію Російської Федерації на спеціальному літаку Державного департаменту США у супроводі кваліфікованої медичної бригади. Одразу після приземлення його планують екстрено доправити до спеціалізованого реабілітаційного центру в місті Сан-Антоніо через важкі фізичні та психічні ушкодження. Захисники та родичі ветерана відкрито заявляли, що в російській тюрмі його життя опинилося під реальною загрозою.

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Правозахисники відзначають, що останніми місяцями американця фактично довели до передсмертного стану. Його перевели з колонії до цивільної лікарні у стані дисоціативного ступору або кататонії, коли людина повністю втрачає здатність рухатися та реагувати на світ навколо. Організації з порятунку заручників порівнювали цю ситуацію із трагічною долею студента Отто Вормбієра, якого свого часу повернули з Північної Кореї в комі.

Хронологія подій

Як пише LIGA.net, Роберта Гілмана затримали у Воронежі ще 17 січня 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська влада звинуватила колишнього морського піхотинця в нападі на поліцейського у стані сп’яніння, тоді як родина заперечувала провину і стверджувала, що удар був випадковим через раптове погіршення самопочуття під час поїздки в потязі.

Роберт Гілман, фото 2024 року / © Фото з відкритих джерел

Спочатку суд призначив американцю 4,5 роки позбавлення волі. Проте вже у 2024 році російські державні медіа заявили про продовження терміну покарання до 10 років за нібито нові напади на співробітників колонії.

Минулого тижня інформаційне агентство Reuters повідомило, що ув’язнений Гілман перебуває у критичному стані та близький до смерті через систематичні катування і примусові ін’єкції психоактивних препаратів. За даними правозахисників, наприкінці червня його перевели з тюремної лікарні до цивільного психіатричного відділення у стані дисоціативного ступору. Гілман не міг самостійно рухатися, не відкривав очей та отримував харчування через трубку.

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Питання його порятунку зрушило з місця після того, як 23 липня 2026 року держсекретар США Марко Рубіо запитав про звільнення Гілмана під час особистої зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим у Манілі, що зрештою і змусило Кремль погодитися на помилування.

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