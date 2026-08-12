В Одесі пошкоджено квартиру в багатоповерхівці після атаки РФ: що відомо

Квартира в Одесі / © Facebook / Сергій Лисак

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В Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, квартира розташована на п’ятому поверсі житлового будинку. На момент пошкодження господарів помешкання вдома не було.

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Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

На місці працюють оперативні та комунальні служби. Також розгорнуто оперативний штаб.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

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