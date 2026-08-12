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В Одесі пошкоджено квартиру в багатоповерхівці після атаки РФ: що відомо
В Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку. На момент удару господарів удома не було, інформації про постраждалих наразі немає.
В Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, квартира розташована на п’ятому поверсі житлового будинку. На момент пошкодження господарів помешкання вдома не було.
Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.
На місці працюють оперативні та комунальні служби. Також розгорнуто оперативний штаб.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
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