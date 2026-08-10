Росія відкрила новий спосіб небезпечного терору Одещини: чим тепер атакує ворог

Атака по Одещині / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Росія від липня почала періодично атакувати Одеську область баражувальними боєприпасами типу «Бандероль» та реактивними дронами «Шахед-238».

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, 10 серпня.

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Він пояснив, що «Шахед-238» — це російський дрон на реактивній тязі.

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Він наголосив, що Україна максимально протидіє російським ударам. Для відбиття атак застосовують українську авіацію, Повітряні сили, морську авіацію і армійську.

«Звісно, все, що можемо, ми робимо для того, щоб нівелювати максимально ці атаки. У будь-якому разі будемо і надалі працювати над цим. Працюють і дрони-перехоплювачі. Ми бачили подібні кризи. За період повномасштабного вторгнення вона не перша і навіть не друга», — зазначив Плетенчук.

Що відомо про дрон «Шахед-238»

«Шахед-238» або, інакше кажучи, «Герань-3» — це іранський реактивний дрон-камікадзе, який застосовується для ударів на великій дальності. Він відносно новий. Був представлений на виставці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у листопаді 2023 року.

Вперше був застосований у війні в Україні у січні 2024 року. Його можна розпізнати за характерним кольором. Він часто виготовляється у чорному кольорі. Швидкість — 350–600 км/год. Дальність польоту — до 1500 км

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Атака РФ по Одесі та області — останні новини

Нагадаємо, 9 серпня Росія завдала масованого удару по Одесі та області. Атаки спричинили масштабні перебої зі світлом та водою. Через ворожі удари були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Є постраждалі.

За інформацією Повітряних сил, Росія атакувала Одесу з акваторії Чорного моря. Станом на обід 9 серпня було відомо, що ворог застосував 11 ракет різних типів та понад 100 БпЛА.

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