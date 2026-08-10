Россия открыла новый способ опасного террора Одесчины: чем теперь атакует враг

Атака по Одесской области / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

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Россия начала с июля периодически атаковать Одесскую область баражирующими боеприпасами типа «Бандероль» и реактивными дронами «Шахед-238».

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 10 августа.

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Он объяснил, что «Шахед-238» — это российский дрон на реактивной тяге.

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Он подчеркнул, что Украина максимально противодействует российским ударам. Для отражения атак применяют украинскую авиацию, Воздушные силы, морскую и армейскую авиацию.

«Конечно, все, что можем, мы делаем для того, чтобы нивелировать максимально эти атаки. Во любом случае будем и дальше работать над этим. Работают и дроны-перехватчики. Мы видели подобные кризисы. За период полномасштабного вторжения он не первый и даже не второй», — отметил Плетенчук.

Что известно о дроне «Шахед-238»

«Шахед-238» или, другими словами, «Герань-3» — это иранский реактивный дрон-камикадзе, применяемый для ударов на большой дальности. Он относительно новый. Был представлен на выставке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ноябре 2023 года.

Впервые был применен в войне в Украине в январе 2024 года. Его можно опознать по характерному цвету. Он часто производится в черном цвете. Скорость — 350–600 км/ч. Дальность полета — до 1500 км

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Атака РФ по Одессе и области — последние новости

Напомним, 9 августа Россия нанесла массированный удар по Одессе и области. Атаки повлекли за собой масштабные перебои со светом и водой. Из-за вражеских ударов были повреждены жилые дома и инфраструктура. Есть пострадавшие.

По информации Воздушных сил, Россия атаковала Одессу из акватории Черного моря. По состоянию на обед 9 августа было известно, что враг применил 11 ракет разных типов и более 100 БпЛА.

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