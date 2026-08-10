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- Гламур
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"Мне по*бать": Остапчук вступился за жену, которую назвали "прицепом Вовы", в конфликте с Анатоличем
Между звездными семьями вспыхнул масштабный скандал.
Ведущий Владимир Остапчук публично отреагировал на скандал с коллегой Анатолием Анатоличем, который неожиданно заговорил о прекращении их многолетней дружбы.
Владимир принял сторону своей жены Екатерины Остапчук, которая накануне резко ответила на обвинения и рассказала собственную версию разрыва отношений между семьями.
Напомним, недавно Анатолич признался, что Остапчук заблокировал его в соцсетях. По словам шоумена, личной ссоры между ними не было, поэтому он предположил, что причиной могли стать взгляды жены Владимира Екатерины. При этом Анатолич не стал раскрывать подробности возможного конфликта.
Екатерина Остапчук, с которой ведущий живет и воспитывает сына в Канаде, не оставила это заявление без ответа. Она заверила, что ситуация имеет другое происхождение, а прекращение общения между семьями якобы, наоборот, связано с женой Анатолича — пиарщицей Юлой.
Блогерша также упрекнула шоумена в его публичных высказываниях об украинских артистах, находящихся за границей. В частности, она напомнила Анатоличу о его общении с кумой Светланой Лободой и Владом Ямой, которые сейчас живут за пределами Украины.
«Пора защитить себя. Владимир Остапчук не общается с Анатоличем из-за его жены Юлы. Потому что именно Вова заблокировал Анатолича. Зачем все перекручивать? Ну и фраза Анатолича о том, что всех уехавших не нужно тянуть в украинское инфополе — отвратительна. Не тяни тогда свою куму Лободу, потому что за ней больше историй, чем за нами. И не езди в гости к Яме в Америку», — заявила Екатерина.
В то же время Екатерина вспомнила неоднозначную реакцию жены Анатолия на этот инцидент. Она опубликовала скриншот из своего Telegram-канала, где Юла неожиданно назвала ее «прицепом Вовы», комментируя конфликт между их семьями, и не сдерживала эмоций.
«С тобой лично никто не дружил. Ты всегда была прицепом Вовы. Мы дружили с Вовой еще две жены назад до тебя. Поэтому свою искренность засунь в одно место. А комментировать Лободу или Яму не твое собачье дело. Гуд бай, или как там на канадском», — резко написала Юла.
Такая характеристика возмутила супругу Остапчука, которая заявила, что долгое время не хотела публично рассказывать о причинах разрыва дружбы. Она объяснила, что занимала такую позицию из-за «уважения к тому, что когда-то они были близкими и вхожими в дома друг друга и даже вместе праздновали семейные церковные праздники».
«Общаться мы прекратили именно из-за них, из-за лицемерия. Но у людей почему-то нет уважения к дружбе, даже если она закончилась. Мы все знаем, что ты сидишь на двух стульях все последние годы. Мне есть многое что рассказать. Но я ни разу не отвечала на вопросы о вас, которые мне пишут в Instagram. Можно ведь было промолчать и никак тоже не комментировать?» — написала блогерша.
Оглядываясь назад, избранница Владимира заявила, что ей «жаль, неприятно и обидно». Екатерина также пожаловалась, что ее семью регулярно упоминают в публичных разговорах, хотя сами они, по ее словам, не провоцируют подобные обсуждения.
В конце концов, ситуацию прокомментировал и сам Владимир Остапчук. Ведущий поддержал жену, однако призвал ее не пытаться что-либо доказывать людям из прошлого и не реагировать на провокации.
«Поддерживаю жену в ситуации с Анатоличем, но продолжаю считать, что не надо обращать внимание на людей из прошлого, которые провоцируют. У Кати еще есть впечатление, что существует справедливость и что можно что-то доказать людям. Я в шоу-бизнесе более 15 лет и уже давно понял, что и как. Грубо говоря, мне по*бать, что говорят обо мне некоторые коллеги. Я давно не так популярен, как был. Расслабьтесь», — сказал шоумен.
Сам Анатолий Анатолич на многочисленные просьбы подписчиков отреагировать на новые заявления Остапчуков ответил коротко: «Да н*х оно мне нужно?».
Напомним, недавно певица Оля Полякова попала в скандал из-за публичной благодарности российской супружеской паре Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Она гневно объяснила свое скандальное обращение к ним от имени Украины.