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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж за музыканта: на платье Таллулы потратили 712 часов
32-летняя невеста повторила легендарный образ матери.
Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур — 32-летняя Таллула Уиллис — вышла замуж. Ее мужем стал музыкант Джастин Эйси, с которым артистка находится в отношениях с 2023 года.
Свадебная церемония прошла еще 8 августа в Сан-Велли, штат Айдахо, США. Для особого дня Таллула избрала эффектный образ от одного из люксовых брендов одежды.
Невеста предстала в приталенном платье из шелкового атласа без бретелей. Наряды дополняли драпированный низ, длинный шлейф и большой бант на спине, который по задумке должен был напоминать только что развернутый подарок.
На создание свадебного наряда ушло 712 часов работы. Мастера потратили более 400 часов непосредственно на пошив и финальную доработку платья в ателье. Еще около 60 часов понадобилось для ручной отделки: отдельные лепестки из органзы расшивали бисером, а затем вручную прикрепляли к наряду.
Особым элементом стало декольте. Его скульптурная форма перекликалась с образом Деми Мур, в котором актриса появилась на вечеринке после церемонии “Оскар” в начале 2026 года. Таким образом, Таллула ненавязчиво отдала дань стилю своей знаменитой мамы. Фото были обнародованы в Instagram невесты и Vogue Weddings.
Во время финальной примерки рядом с невестой находились Деми Мур и ее сестры Румер и Скаут. Последняя даже пошутила, вспоминая, что еще за полгода до свадьбы Таллула присылала ей варианты платьев менее дорогого производителя, но в итоге остановилась на кутюрном образе.
Для Таллуллы было важно, чтобы свадебный образ отражал ее характер. Она хотела, чтобы платье было необычным, но одновременно давало ему чувство силы и уверенности.
Интересно, что свадьба Таллулы имеет еще одну символическую деталь. Ее мама Деми Мур в свое время также выходила замуж за Брюса Уиллиса в пышном белом платье с длинным шлейфом и фатой. Так что образ дочери частично перекликался со свадебной историей ее знаменитой матери.
К слову, Таллула и Джастин Эйси начали встречаться в 2023 году, а уже в декабре 2024-го объявили о помолвке.
Пока неизвестно, присутствовал ли Брюс Уиллис на свадебной церемонии дочери. Актер после развода с Деми Мур сохранил с ними близкие отношения. Бывшие супруги воспитали трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. Впоследствии у Уиллиса родились еще две дочери от его жены Эммы Хэмминг Уиллис. Из-за прогрессирующей лобно-височной деменции актер проживает отдельно от семьи, где ним занимаются профессиональные сиделки.