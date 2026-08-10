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Королева Летиция сходила в ресторан в белом платье и с новой стильной сумкой
Королевская семья Испании находится в отпуске в Пальма-де-Майорке, где проводит август каждый год.
Королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией, а также с матерью короля — королевой Софией — сходили на ужин в ресторан Mia и были запечатлены по пути в заведение.
Для традиционного ужина в Пальме королева Летиция выбрала свежий и непринужденный образ. Она надела белоснежный ансамбль в стиле бохо-шик, идеально подходящий для лета, чтобы разделить этот вечер со своей семьей. На ней было платье средней длины, без рукавов, с высоким круглым вырезом, отличающееся струящимся силуэтом и легкой драпировкой.
Верхняя часть платья отличается простым и сдержанным дизайном, а юбка украшена мелкими цветочными мотивами, вышитыми в том же тоне, — деталь, которая добавляет платью текстуру и движение, не нарушая при этом лаконичный и элегантный образ ансамбля.
Королева Летиция выбрала удобные сандалии на плоской подошве от испанского бренда Pedro García. А самой особенной деталью образа Летиции стали аксессуары, в частности, сумочка, которую она впервые продемонстрировала по этому случаю. Королева надела модель Shella Medium Denim от Heimat Atlántica — лимитированную плетеную сумку ручной работы, созданную португальскими мастерами с использованием традиционных техник плетения из тростника.
Дизайн выделяется цветочной вышивкой из ракушек, деталью, которая придает летнее настроение и вызывает ассоциации со средиземноморским пейзажем. Это уникальное изделие ручной работы, несомненно, стало одним из самых ярких элементов ее стиля.
Королева распустила волосы и сделала макияж, а также дополнила образ золотыми серьгами-кольцами.