Кремль / © unsplash.com

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Россия не согласится на «заморозку» войны, пока не будет устранена ее «первопричина».

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передают российские пропагандистские СМИ.

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«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса ни одно „замораживание“ невозможно», — сказал Галузин.

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Российский дипломат повторил пропагандистские нарративы, что Зеленский якобы «потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт» при поддержке Запада.

Более того, он обвинил США в «противоречивых» действиях в отношении Украины, которые «не стыкуются со стремлением к миру». Здесь он вспомнил недавние высказывания госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не рассматривает себя как нейтральный посредник.

По словам Галузина, Россия вроде бы готова к достижению своей цели, но это должно быть с учетом «анкориджских пониманий». Он заявил, что «урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими методами возможно при наличии соответствующей политической воли».

«Замораживание» войны в Украине — последние новости

Напомним, по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Зеленский предлагает России перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также заморозить войну по линии фронта.

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В конце июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его «заморозить войну».

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