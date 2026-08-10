Налог на недвижимость 2026: как проверить сумму и не получить штраф

Налог на недвижимость

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В 2026 году физические лица платят налог на недвижимое имущество за 2025 год. Налоговая рассчитывает сумму и направляет владельцу налоговое уведомление-решение (НУР), а обязанность плательщика — проверить данные в документе и не пропустить срок оплаты.

Кто платит налог и какая площадь не облагается налогом

Налог касается владельцев жилой и нежилой недвижимости, если площадь превышает установленный льготный предел. Для жилья база налогообложения уменьшается на:

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60 кв. м – для квартиры или квартир;

120 кв. м – для жилого дома или домов;

180 кв. м – если в собственности есть разные типы жилой недвижимости, например квартира и дом.

Если квартира имеет 80 кв. м, налог рассчитывают не на всю площадь, а на 20 кв. м сверх льготных 60 кв. м. При общей собственности начисление зависит от доли каждого совладельца.

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Ставку устанавливает местный совет. Ее предельный размер — 1,5% минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной площади. Для налога, уплачиваемого в 2026 году за 2025-й, максимальная ставка составляет 120 грн за квадратный метр, но фактическая сумма зависит от решения конкретной громады и данных об объекте.

Что проверить в налоговом уведомлении-решении

Перед оплатой сверьте в НУР:

фамилия, имя и налоговый номер владельца; адрес и тип недвижимости; общую и налогооблагаемую площадь; долю собственности и период владения; примененную льготу и ставку местного совета; сумму налога, реквизиты и дату вручения документа.

Налоговая рассчитывает обязательства самостоятельно, поэтому НУР не следует заменять приблизительным расчетом. Для ориентировочной проверки можно воспользоваться сервисом ГНС «Калькулятор налога на имущество», но окончательным основанием для уплаты является полученное уведомление-решение.

Дополнительно о проверке начислений и налогового долга можно прочитать в материале о налоге на недвижимость и проверке долга .

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Когда и как уплатить налог

У физического лица есть 60 дней со дня вручения НУР, чтобы уплатить начисленную сумму. Поэтому не ориентируйтесь на одну календарную дату: отсчет зависит от того, когда вы получили документ.

НУР может поступить по почте или появиться в Электронном кабинете плательщика. Если сообщение не пришло, это само по себе не отменяет обязанности проверить начисление и уплату, если недвижимость облагается налогом.

Что делать, если сумма вызывает сомнения

Если сумма в НУР очевидно не соответствует вашим данным, сначала сверьте причину. Обратиться в налоговую для сверки стоит, когда в документе указан чужой объект, ошибочно указана площадь, доля собственности, период владения или не учтены льготы.

Проверьте начисления в электронном кабинете. В ГНС можно обратиться онлайн или в Центр обслуживания плательщиков, добавив документы, подтверждающие данные об объекте, площади, доле или дате приобретения или прекращения права.

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Налог на недвижимость имеет конкретные параметры для каждой громады и объекта. Этот материал помогает сориентироваться в НУР, но не является индивидуальной налоговой консультацией.

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