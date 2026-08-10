Жара возвращается: когда раскалит до +36 и где будет дождь до конца недели в Украине

Преобладает устойчивая и малооблачная погода / © Associated Press

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В начале второй декады августа на большей части территории Украины прогнозируется повышение атмосферного давления и постепенное установление стабильной и сухой погоды. Количество осадков будет преимущественно небольшим.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Погода на неделю — 10-16 августа

Понедельник, 10 августа. Под влиянием антициклона на всей территории Украины прогнозируется малооблачная погода без осадков. На Левобережье страны ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с, в других регионах переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет +12…+18 °С, в южной части на морском побережье до +20 °С. Днем воздух прогреется до +27…+32 °С, в южных и западных областях местами до +34 °С.

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Вторник, 11 августа. На большей части страны сохранится антициклональная циркуляция и сухая погода. Существенных осадков не ожидается, но днем местами в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди. Ночью ветер переменного направления, днем западный и юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+19 °С, днем +31…+36 °С. В северо-западных областях ожидается более холодная погода: +26…+31 °С.

Среда, 12 августа. Ночью в центральных областях возможны кратковременные дожди. Днем существенных осадков по всей территории страны не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. В северных и западных регионах ночью температура воздуха будет +9…+15 °С, днем ​​+22…+27 °С. На остальной территории Украины ночью ожидается +17…+22 °С, днем ​​+28…+33 °С.

Четверг, 13 августа. Практически по всей Украине установится погода, без осадков. Ветер преимущественно северного направления, 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+15 °С, днем +23…+28 °С. На крайнем юге страны, а также на Закарпатье воздух может прогреться до +30 °С.

Пятница, 14 августа. Сухая и солнечная погода под влиянием антициклона продолжит властвовать в нашей стране, осадков не предполагается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +8…+15 °С, днем +23…+28 °С. В западных регионах будет ощутимо теплее, около +29…+34 °С.

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Суббота, 15 августа. По всей территории Украины прогнозируется преимущественно сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях южный / юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться на уровне +9…+16 °С, днем +26…+31 °С. В западных регионах +31…+36 °С.

Воскресенье, 16 августа. В западной части страны кое-где пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +29…+34 °С.

Напомним, в Украину после адской жары пришли сильные ливни. Накануне в Ивано-Франковске обрушились интенсивные осадки, возникли сильные подтопления.

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