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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 августа?

Луна рассказывает

День чистой и доброй энергетики, в течение которого под запретом находится грубость, резкие высказывания и агрессивное поведение.

Луна рекомендует

Удача будет сопутствовать тем, кто занимается бизнесом и финансами: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, покупать и продавать недвижимость. Возможности, которые будут предоставлены в этот день, уникальны, да и повторятся они нескоро, поэтому грех ими не воспользоваться.

Луна предостерегает

Необходимо избегать слов и действий, которые могут задеть или обидеть кого-то из окружающих. Тех, кому удастся сохранить внутреннюю гармонию, ждет профессиональный успех и финансовая прибыль. Не стоит негативно реагировать на неадекватное поведение других людей, лучше обходить тех, кто представляет опасность, стороной. Нельзя желать плохого окружающим людям — в том числе и тем, кто этого заслуживает — даже в мыслях: по закону бумеранга зло обязательно вернется обратно.

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