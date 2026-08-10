ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
605
Время на прочтение
1 мин

Позировала в лагуне: Иванка Трамп в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Дочь президента США опубликовала фото с отдыха в Исландии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха в знаменитой Голубой лагуне.

Для купания она выбрала бледно-голубое бикини. Лиф купальника имел широкие бретельки, драпировку на чашках и глубокий фигурный вырез, а плавки — низкую посадку и тонкие боковые ремешки.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Купальник прекрасно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Иванки, ее плоский живот и тонкую талию.

Пляжный лук она дополнила нежной золотистой цепочкой. Свои светлые волосы Трамп собрала сзади и сделала макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала романтичный наряд в платье с цветочным принтом и глубоким декольте.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie