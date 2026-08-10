Позировала в лагуне: Иванка Трамп в голубом бикини похвасталась стройной фигурой

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха в знаменитой Голубой лагуне.

Для купания она выбрала бледно-голубое бикини. Лиф купальника имел широкие бретельки, драпировку на чашках и глубокий фигурный вырез, а плавки — низкую посадку и тонкие боковые ремешки.

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Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Купальник прекрасно подчеркнул стройную и подтянутую фигуру Иванки, ее плоский живот и тонкую талию.

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Пляжный лук она дополнила нежной золотистой цепочкой. Свои светлые волосы Трамп собрала сзади и сделала макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала романтичный наряд в платье с цветочным принтом и глубоким декольте.

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