Позувала у лагуні: Іванка Трамп у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку у знаменитій Блакитній лагуні.

Для купання вона обрала блідо-блакитне бікіні. Ліф купальника мав широкі бретельки, драпування на чашках і глибокий фігурний виріз, а плавки — низьке посадження та тонкі бічні ремінці.

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Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Купальник чудово підкреслив струнку й підтягнуту фігуру Іванки, її плаский живіт і тонку талію.

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Пляжний лук вона доповнила делікатним золотистим ланцюжком. Біляве волосся Трамп зібрала ззаду та зробила макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала романтичний аутфіт у сукні з квітковим принтом і глибоким декольте.

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