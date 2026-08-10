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Позувала у лагуні: Іванка Трамп у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою
Донька президента США показала фото з відпочинку в Ісландії.
Іванка Трамп поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку у знаменитій Блакитній лагуні.
Для купання вона обрала блідо-блакитне бікіні. Ліф купальника мав широкі бретельки, драпування на чашках і глибокий фігурний виріз, а плавки — низьке посадження та тонкі бічні ремінці.
Купальник чудово підкреслив струнку й підтягнуту фігуру Іванки, її плаский живіт і тонку талію.
Пляжний лук вона доповнила делікатним золотистим ланцюжком. Біляве волосся Трамп зібрала ззаду та зробила макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала романтичний аутфіт у сукні з квітковим принтом і глибоким декольте.