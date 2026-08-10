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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Позувала у лагуні: Іванка Трамп у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Донька президента США показала фото з відпочинку в Ісландії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку у знаменитій Блакитній лагуні.

Для купання вона обрала блідо-блакитне бікіні. Ліф купальника мав широкі бретельки, драпування на чашках і глибокий фігурний виріз, а плавки — низьке посадження та тонкі бічні ремінці.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Купальник чудово підкреслив струнку й підтягнуту фігуру Іванки, її плаский живіт і тонку талію.

Пляжний лук вона доповнила делікатним золотистим ланцюжком. Біляве волосся Трамп зібрала ззаду та зробила макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала романтичний аутфіт у сукні з квітковим принтом і глибоким декольте.

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