У бікіні та з яскравим фейсартом: Іванка Трамп показала незвичайний образ

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину, на якій постала у незвичайному образі.

Вона позувала у білому бікіні з трикутним ліфом на тонких зав’язках. Купальник був оздоблений широкими чорними смугами із зеленими та червоними вставками.

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Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Головним акцентом аутфіту став ефектний фейсарт у червоних, блакитних і білих відтінках. Малюнок навколо очей нагадував маску, а доповнювали його білі зірки та мазки.

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Біляве волосся Іванка зібрала у лаконічну зачіску, відкривши обличчя. На зап’ясті у неї був тонкий червоний браслет, а на пальці — каблучка. Позуючи перед камерою, вона грайливо склала губи качечкою й підняла руки.

Нагадаєм, Івнка Трамп у смугастій сукні з відкритою спиною сходила з чоловіком на фінал чемпіонату світу з футболу.

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