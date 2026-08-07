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- Суспільство
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У бікіні та з яскравим фейсартом: Іванка Трамп показала незвичайний образ
Донька президента США здивувала підписників яскравим перевтіленням.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову світлину, на якій постала у незвичайному образі.
Вона позувала у білому бікіні з трикутним ліфом на тонких зав’язках. Купальник був оздоблений широкими чорними смугами із зеленими та червоними вставками.
Головним акцентом аутфіту став ефектний фейсарт у червоних, блакитних і білих відтінках. Малюнок навколо очей нагадував маску, а доповнювали його білі зірки та мазки.
Біляве волосся Іванка зібрала у лаконічну зачіску, відкривши обличчя. На зап’ясті у неї був тонкий червоний браслет, а на пальці — каблучка. Позуючи перед камерою, вона грайливо склала губи качечкою й підняла руки.
Нагадаєм, Івнка Трамп у смугастій сукні з відкритою спиною сходила з чоловіком на фінал чемпіонату світу з футболу.