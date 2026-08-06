Для чого в раковині потрібен другий отвір: його функція вас неодмінно здивує

Навіщо потрібен перелив у раковині / © Фото з відкритих джерел

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Багато людей щодня користуються раковиною, навіть не замислюючись, для чого у верхній її частині зроблено ще один невеликий отвір. Дехто вважає його декоративним елементом або навіть виробничою особливістю. Насправді ж цей отвір має надзвичайно важливе практичне призначення і може врятувати квартиру чи будинок від затоплення. Фахівці із сантехніки пояснюють, що цей елемент називається переливом. Його конструкція продумана так, щоб можна було безпечно користуватися раковиною навіть тоді, коли основний злив тимчасово перекритий.

Що таке перелив

Перелив — це додатковий канал, який з’єднує верхній отвір раковини з основною зливною системою.

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Якщо вода піднімається занадто високо, вона починає потрапляти саме через цей отвір і далі відводиться у каналізацію. Завдяки цьому вода не переливається через край умивальника.

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Захист від затоплення

Головне призначення переливу — запобігти затопленню приміщення. Наприклад, якщо:

ви закрили злив пробкою;

забули вимкнути воду;

дитина випадково відкрила кран;

основний отвір частково засмітився;

рівень води почне підніматися. Коли він досягне переливу, надлишок води автоматично піде через додатковий канал у каналізацію.

Це значно знижує ризик того, що вода почне виливатися на підлогу.

Допомагає швидше зливати воду

Перелив виконує ще одну важливу функцію, про яку знають далеко не всі. Під час стікання повністю наповненої раковини він забезпечує додатковий доступ повітря до зливної системи.

Завдяки цьому:

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не утворюється сильний вакуум;

вода стікає рівномірніше;

злив працює швидше.

Саме тому сучасні раковини стікають значно ефективніше.

Чому його не можна заклеювати

Іноді власники квартир закривають перелив декоративними заглушками або навіть заклеюють його, щоб, на їхню думку, покращити зовнішній вигляд раковини. Сантехніки категорично не рекомендують цього робити.

Якщо перелив перекритий, то у випадку переповнення вода просто почне переливатися через край раковини, що може призвести до пошкодження меблів, підлоги та навіть затоплення сусідів.

Чому з переливу може з’являтися неприємний запах

Оскільки переливом вода користується не так часто, всередині його каналу поступово накопичуються:

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залишки мила;

зубної пасти;

косметичних засобів;

бруд;

бактерії.

Саме вони можуть стати причиною неприємного запаху.

Як правильно чистити перелив

Фахівці радять очищати перелив хоча б раз на кілька місяців. Для цього можна:

промити його гарячою водою;

скористатися м’яким мийним засобом;

очистити внутрішній канал тонким йоржиком або спеціальною щіткою;

після очищення добре промити водою.

Регулярний догляд допомагає уникнути накопичення забруднень і появи запаху.

Чи всі раковини мають перелив

Більшість сучасних умивальників обладнані такою системою. Однак існують дизайнерські моделі, у яких переливу немає.

Їх встановлюють переважно:

у гостьових санвузлах;

на декоративних умивальниках;

у сучасних інтер’єрах із мінімалістичним дизайном.

У такому разі користуватися раковиною потрібно особливо уважно, адже захист від переповнення відсутній.

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