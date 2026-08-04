Як часто треба чистити пралку, щоб вона працювала десятиліттями: експерти розкрили секрет

Догляд за пральною машиною. / © unsplash.com

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Пральна машина належить до тих побутових приладів, які працюють майже щодня. Багато людей впевнені, що вона очищається сама під час прання, адже всередині постійно є вода та мийні засоби. Насправді це одна з найпоширеніших помилок. Фахівці з ремонту побутової техніки пояснюють: усередині машини поступово накопичуються залишки порошку, кондиціонера, ворсинки тканини, жир, мінеральні відкладення та навіть пліснява. Якщо регулярно не очищати основні вузли, це може призвести до неприємного запаху, погіршення якості прання та передчасного зношування деталей. Саме регулярний догляд часто стає головною причиною того, що одна пральна машина працює до 10 років, а інша без серйозних поломок служить 20-30 років.

Як часто потрібно проводити повне очищення

Майстри рекомендують виконувати повне очищення пральної машини приблизно раз на місяць, якщо ви користуєтеся нею кілька разів на тиждень. Якщо ж прання відбувається майже щодня або в родині багато людей, профілактичне очищення бажано проводити кожні два-три тижні.

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Особливо це актуально для регіонів із жорсткою водою, де на нагрівальному елементі швидше утворюється вапняний наліт.

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Барабан також потребує догляду

Навіть якщо барабан виглядає чистим, на його поверхні поступово накопичується тонкий шар залишків мийних засобів і бруду.

Для профілактичного очищення можна раз на місяць запускати порожній цикл прання за температури 60–90 °C із використанням спеціального засобу для очищення пральних машин.

Такі засоби допомагають видалити жирові відкладення, мильний наліт і частину вапняних нашарувань.

Не забувайте про гумову манжету

Гумовий ущільнювач навколо люка є одним із найбрудніших місць. Саме тут найчастіше накопичуються:

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ворс;

волосся;

дрібне сміття;

залишки води;

пліснява.

Після завершення прання бажано протерти манжету сухою м’якою тканиною, а раз на тиждень уважно оглядати складки ущільнювача та очищати їх від забруднень.

Лоток для порошку потрібно мити регулярно

У відсіку для порошку й кондиціонера нерідко утворюється густий наліт. Через це мийні засоби починають погано вимиватися, а всередині можуть активно розмножуватися бактерії та грибок.

Фахівці радять виймати лоток і промивати його теплою водою приблизно раз на два тижні. Якщо є сильний наліт, його можна акуратно видалити м’якою щіткою.

Фільтр насоса — одна з найважливіших деталей

Багато власників пральних машин роками навіть не відкривають зливний фільтр. Тим часом саме там накопичуються:

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ґудзики;

монети;

нитки;

шерсть тварин;

дрібні предмети з кишень.

Майстри рекомендують очищати фільтр приблизно раз на два-три місяці. Це допоможе уникнути засмічення насоса та проблем зі зливом води.

Перед відкриттям фільтра варто підготувати невелику ємність або рушник, оскільки всередині може залишатися вода.

Чому потрібно залишати дверцята відчиненими

Після завершення прання не варто одразу щільно зачиняти люк. Волога, що залишається всередині, створює ідеальні умови для розвитку грибка та появи неприємного запаху.

Краще залишити дверцята та лоток для порошку трохи прочиненими хоча б на кілька годин, щоб внутрішні поверхні повністю висохли.

Ознаки, що пралку вже треба чистити

Про необхідність очищення можуть свідчити такі ознаки:

з’явився неприємний запах;

білизна після прання пахне затхлістю;

порошок повністю не вимивається з лотка;

на гумовій манжеті видно темні плями;

вода почала повільніше зливатися;

після прання залишаються сліди бруду або мильного нальоту.

У такому випадку не варто відкладати очищення, адже проблема може поступово посилюватися.

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