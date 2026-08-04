Геніальний кухонний лайфгак із пляшкою кетчупу: проста хитрість, яка економить час щодня

Що зробити з порожньої пляшки з-під кетчупу / © pexels.com

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Саме так сталося у однієї господині, чий чоловік придумав несподіваний спосіб використати порожню пляшку з-під кетчупу. Спочатку ця ідея здалася звичайною дрібницею, але згодом виявилося, що цей простий кухонний лайфгак значно полегшує щоденне приготування їжі.

Тепер замість того, щоб купувати спеціальні ємності для рідких продуктів, можна використати те, що вже є вдома.

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Не поспішайте викидати пляшку з-під кетчупу

Пластикові пляшки з-під кетчупу мають одну особливість — вони створені для точного дозування. Завдяки вузькому отвору продукт виходить невеликими порціями, що робить таку упаковку зручною не тільки для соусів.

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Після ретельного миття пляшку можна перетворити на практичний кухонний аксесуар.

Головна ідея цього лайфгаку полягає в тому, щоб використовувати її як зручний дозатор для олії.

Як зробити дозатор для олії з пляшки кетчупу

Для цього знадобиться лише порожня пляшка з-під кетчупу та кілька хвилин часу.

Добре промийте пляшку теплою водою, щоб усередині не залишилося слідів соусу. Дайте їй повністю висохнути. Налийте всередину рослинну олію. Закрийте кришкою і використовуйте під час приготування їжі.

Така проста заміна допомагає контролювати кількість олії під час смаження або заправки салатів. Більше не потрібно нахиляти важку пляшку з олією, ризикувати пролити зайве або залишати жирні сліди на кухонній поверхні.

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Чому цей кухонний лайфгак такий зручний

На перший погляд може здатися, що це дрібниця, але саме такі маленькі рішення роблять побут комфортнішим.

Переваги повторного використання пляшки з-під кетчупу:

точне дозування олії — можна налити рівно стільки, скільки потрібно;

чистіша кухня — менше випадкових крапель і жирних плям;

економія коштів — не потрібно купувати окремий дозатор;

повторне використання речей — менше пластикових відходів;

зручність під час готування — олія завжди під рукою.

Особливо оцінять цей трюк ті, хто часто готує млинці, смажить овочі, м’ясо або використовує олію для випічки.

Які ще речі можна зберігати у такій пляшці

Пляшка з-під кетчупу може стати корисною не лише для олії. Після правильного очищення її можна використовувати для:

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домашніх соусів;

млинцевого тіста;

шоколадного або карамельного топінгу;

глазурі для десертів;

заправок для салатів.

Головне правило — перед повторним використанням пляшку потрібно добре вимити та переконатися, що матеріал підходить для зберігання харчових продуктів.

FAQ

Чи можна використовувати пляшку з-під кетчупу для олії?

Так, можна. Після використання пляшку потрібно ретельно вимити гарячою водою із засобом для миття посуду та добре висушити. Завдяки вузькому отвору така пляшка може працювати як простий дозатор для рослинної олії.

Що можна зробити з порожньої пляшки з-під кетчупу?

Порожню пляшку з-під кетчупу можна повторно використовувати як дозатор для олії, домашніх соусів, тіста для млинців або інших рідких продуктів. Це простий спосіб організувати кухню та дати упаковці друге життя.

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