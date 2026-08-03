Вчені назвали ідеальну тривалість прогулянки з собакою: саме стільки хвилин потрібно вашому улюбленцю для щастя

Скільки часу потрібно вигулювати собаку / © pexels.com

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Однак нове дослідження показало: для справжнього задоволення собаці потрібно набагато більше — і справа не лише у фізичній активності.

Виявилося, що ідеальна прогулянка собаки має тривати приблизно 67 хвилин та включати не тільки ходьбу, а й можливість досліджувати світ за допомогою нюху, гратися та контактувати з природою.

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Якою має бути ідеальна прогулянка собаки

За результатами опитування власників собак, проведеного серед 1800 людей, найкраща прогулянка для чотирилапого друга — це не просто швидка ходьба на повідку.

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Собаки найбільше цінують:

приблизно годину активного перебування на вулиці;

можливість зупинятися та все обнюхувати;

прогулянки у парках, лісах чи відкритих місцевостях;

можливість побігати та дослідити територію;

контакт із іншими доброзичливими собаками;

воду, де можна освіжитися та погратися.

Дослідники зазначають: для собаки прогулянка — це не просто спосіб витратити енергію. Це цілий процес пізнання світу.

Чому собакам так важливо нюхати під час прогулянки

Людина сприймає навколишній світ переважно через зір, а для собаки головним «інструментом» є нюх.

Коли пес зупиняється біля дерева, трави чи стовпа — він не просто відволікається. Так він отримує інформацію про інших тварин, людей та події, які відбувалися на цій території.

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Фахівці з поведінки тварин наголошують, що нюхання під час прогулянки є важливою частиною природної поведінки собак. Спостереження за вигулом собак також показували, що значну частину часу вони витрачають саме на дослідження запахів навколишнього середовища.

Чому короткі прогулянки можуть бути недостатніми

Якщо собака щодня виходить лише на кілька хвилин, це може призвести не тільки до надлишку енергії, а й до нудьги.

Нестача активності часто проявляється так:

собака гризе меблі або речі;

стає неспокійною вдома;

надмірно гавкає;

просить постійної уваги;

набирає зайву вагу.

Прогулянка допомагає собаці підтримувати фізичне здоров’я та емоційну рівновагу. Дослідження також показують, що вигул — це не лише фізична активність, а й важлива соціальна та дослідницька поведінка для тварини.

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Чи всім собакам потрібно гуляти 67 хвилин

Не обов’язково. Названа цифра — це середній орієнтир, а не суворе правило.

Тривалість прогулянки залежить від:

породи собаки;

віку;

стану здоров’я;

рівня активності;

темпераменту;

погоди.

Наприклад, молодим активним породам зазвичай потрібно більше руху та стимуляції, а літнім собакам можуть підійти коротші, але частіші виходи на вулицю.

Як зробити прогулянку собаки максимально корисною

Щоб ваш улюбленець отримував більше задоволення, експерти радять:

дозволяти собаці час від часу зупинятися і нюхати;

змінювати маршрути прогулянок;

давати можливість досліджувати нові місця;

брати із собою воду у спекотну погоду;

додавати ігри та прості тренування.

Для собаки важлива не лише кількість кроків, а якість вражень.

FAQ

Скільки часу потрібно вигулювати собаку щодня?

У середньому собаці потрібно близько 60–70 хвилин активної прогулянки на день, але точний час залежить від породи, віку та здоров’я тварини. Для одних собак достатньо коротших прогулянок, а активним породам потрібно значно більше руху.

Скільки разів на день потрібно вигулювати собаку?

Більшість дорослих собак рекомендують вигулювати щонайменше двічі на день. Окрім туалетних потреб, прогулянки дають собаці необхідне фізичне навантаження, можливість соціалізуватися та отримувати нові враження.

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