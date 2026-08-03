Партнер АГТ Колот розповів про системну дискримінацію компанії у зв’язку з приватизацією ОПЗ

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Про це заявив у своєму дописі у Facebook партнер АГТ Володимир Колот. Він навів приклади ненадання інформації, формальних відписок на ігнорування, які мали місце щодо компанії АГТ.

«Складається враження, що правила гри пишуться не для всіх. Ось трохи фактажу, який неможливо оминути увагою.

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Перше — закритість даних. Кілька місяців тому очільник Фонду державного майна пан Наталуха публічно заявив про наявність 4 договорів про нерозголошення (NDA) для ознайомлення з фінансовою та виробничою документацією ОПЗ. Ще на початку травня цього року ми направили офіційний запит до Фонду, щоб дізнатися загальну кількість підписаних NDA.

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Нагадаю, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», доступ до даних про розпорядження державним майном не може бути обмежений. Що відповів ФДМУ? Що Фонд… «не є розпорядником інформації» про кількість таких угод. Дивна позиція для державного органу, чи не так?

Друге — формальні відписки. Після беззмістовної відповіді від ФДМУ, на початку червня ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо порушення Фондом держмайна нашого права на інформацію. Результат? Чергова бюрократична відписка як від секретаріату омбудсмена (до речі, із порушенням термінів відповіді), так і від Фонду.

Третє — ігнорування ініціатив. Наприкінці 2025 року ми офіційно запропонували ФДМУ відновити роботу ОПЗ за давальницькою моделлю — тією моделлю, яка у 2019–2021 роках довела свою ефективність (просто нагадаю, що за вказаний період компанія АГТ сплатила більше податків, ніж нинішня стартова ціна ОПЗ). Ми були готові взяти на себе всі ризики та профінансувати перезапуск заводу, в даному випадку ризики і витрати держави і заводу — нульові. Замість конструктивного діалогу — ігнорування», — зазначає Колот.

Колот підтвердив, що АГТ планує взяти участь у приватизації ОПЗ, однак висловив скепсис щодо неупередженості та об’єктивності конкурсу.

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Раніше АГТ зазначала, що компанію безпідставно не допустили до участі у попередньому конкурсі з приватизації ОПЗ у листопаді 2025, який був визнаний таким, що не відбувся.

Нагадаємо, приватизація ОПЗ має відбутися 19 жовтня 2026, стартова ціна заводу — 4,3 млрд грн.

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