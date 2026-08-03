Підкреслила ноги: Меган Маркл продемонструвала незвичайний для королівської особи образ

Меган Маркл / © Getty Images

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Дружина принца Гаррі з’явилася на спеціальному показі документального фільму про дівчат-скаутів Cookie Queens. Разом із чоловіком вони стали виконавчими продюсерами проєкту, а презентація відбулася у кінотеатрі у Лос-Анджелесі.

Герцогиня обрала незвичний образ для події, адже зазвичай королівські особи обирають стриманій стиль у якому переважає класика і довжина міді. Меган же одягла білі шорти прямого крою від Jenni Kayne, доповнивши їх трикотажним топом із короткими рукавами від Brochu Walker.

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Меган Маркл / © Getty Images

Образ герцогині Сассекської доповнили лофери J McLaughlin із китицями. Поєднання класичних шортів, лаконічного трикотажу та зручного взуття створило невимушений, але водночас елегантний літній образ.

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Меган Маркл / © Getty Images

Цікаво, що напередодні Меган також віддала перевагу взуттю без підборів. Для попереднього виходу вона обрала пласкі босоніжки Hermès, продемонструвавши прихильність до комфортного взуття, яке легко поєднується з літнім гардеробом. Схоже, цього сезону герцогиня Сассекська робить ставку саме на практичні моделі одягу та взуття.

Меган Маркл / © Getty Images

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