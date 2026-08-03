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Підкреслила ноги: Меган Маркл продемонструвала незвичайний для королівської особи образ
Меган Маркл продемонструвала стильний літній образ у Каліфорнії.
Дружина принца Гаррі з’явилася на спеціальному показі документального фільму про дівчат-скаутів Cookie Queens. Разом із чоловіком вони стали виконавчими продюсерами проєкту, а презентація відбулася у кінотеатрі у Лос-Анджелесі.
Герцогиня обрала незвичний образ для події, адже зазвичай королівські особи обирають стриманій стиль у якому переважає класика і довжина міді. Меган же одягла білі шорти прямого крою від Jenni Kayne, доповнивши їх трикотажним топом із короткими рукавами від Brochu Walker.
Образ герцогині Сассекської доповнили лофери J McLaughlin із китицями. Поєднання класичних шортів, лаконічного трикотажу та зручного взуття створило невимушений, але водночас елегантний літній образ.
Цікаво, що напередодні Меган також віддала перевагу взуттю без підборів. Для попереднього виходу вона обрала пласкі босоніжки Hermès, продемонструвавши прихильність до комфортного взуття, яке легко поєднується з літнім гардеробом. Схоже, цього сезону герцогиня Сассекська робить ставку саме на практичні моделі одягу та взуття.