Переговори з Росією можуть зрушити з місця: Буданов пояснив, що станеться найближчими тижнями

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що слова державного секретаря США Марко Рубіо про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією стосуються спроб активізувати дипломатичний процес, який фактично не припинявся.

Про це Буданов сказав кореспонденту ТСН.ua, коментуючи заяву Рубіо щодо можливого розблокування мирних переговорів.

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За словами керівника ОП найближчими тижнями США намагатимуться з'ясувати, чи існують передумови для продовження переговорного процесу.

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«За наступні тижні вони намагатимуться дізнатися, чи можливе продовження мирних переговорів. Чи реалістично зараз активізовувати ці процеси. Ми всі хочемо цього, значить треба цього досягти», — сказав Буданов.

Водночас він наголосив, що мирні переговори між Україною та Росією формально не припинялися.

«Мирні перемовини ніколи не припинялися. Просто активна фаза зараз на стопі», — пояснив Буданов.

Що заявляв Рубіо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що протягом найближчих тижнів Вашингтон спробує з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією для завершення війни.

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За словами Рубіо, США розуміють, що обидві сторони мають власні «червоні лінії», а просування до миру вимагатиме хоча б часткового зближення позицій Києва та Москви.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський пропонує Росії запровадити перемир’я в повітрі та енергетичній сфері, а також «заморозити» війну по лінії фронту. Це має стати основою для початку переговорів.

3 серпня Зеленський повідомив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну дипломатичним шляхом вже до зими. Глава держави наголосив на необхідності посилення санкцій, далекобійних заходів і підтримки партнерів, щоб змусити Кремль припинити агресію.

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