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Кінець війни восени?: Зеленський розкрив план примусу РФ до миру
Україна прагне досягти такого рівня тиску на РФ, за якого агресор не матиме іншої альтернативи, окрім миру.
Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості дипломатичного тиску та санкцій збоку партнерів.
Про це глава держави заявив під час наради послів України в Києві.
Зеленський окреслив подальший алгоритм дій, який, за його словами, має змусити Росію якнайшвидше перейти до миру.
«Цього року ваше (послів — ред.) завдання — дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України», — наголосив президент.
Він зазначив, що наразі неможливо зі стовідсотковою впевненістю сказати, коли саме дадуть результат усі дипломатичні зусилля, українські далекобійні санкції проти РФ, мідлстрайки та санкційний тиск з боку міжнародних партнерів.
За словами глави держави, цей комплекс заходів має досягти такого рівня впливу, щоб у Кремля не залишилося іншого вибору, окрім припинення війни та переходу до миру.
«Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об’єднуємо партнерів і тиснемо на агресора», — висловився Зеленський.
До слова, у червні журналіст Віталій Портников висловив переконання, що заяви української влади про завершення війни до зими чи листопада не мають реального значення, оскільки війна триватиме стільки, скільки у Росії вистачатиме ресурсів. Головним завданням України є виснаження російської військової машини. Якщо ресурси ворога будуть вичерпані до зими, війна завершиться до зими; якщо ні — війна триватиме роками, незалежно від заяв Києва, Вашингтона чи Брюсселя.