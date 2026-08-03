Кінець війни восени?: Зеленський розкрив план примусу РФ до миру

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості дипломатичного тиску та санкцій збоку партнерів.

Про це глава держави заявив під час наради послів України в Києві.

Реклама

Зеленський окреслив подальший алгоритм дій, який, за його словами, має змусити Росію якнайшвидше перейти до миру.

Реклама

«Цього року ваше (послів — ред.) завдання — дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України», — наголосив президент.

Він зазначив, що наразі неможливо зі стовідсотковою впевненістю сказати, коли саме дадуть результат усі дипломатичні зусилля, українські далекобійні санкції проти РФ, мідлстрайки та санкційний тиск з боку міжнародних партнерів.

За словами глави держави, цей комплекс заходів має досягти такого рівня впливу, щоб у Кремля не залишилося іншого вибору, окрім припинення війни та переходу до миру.

«Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об’єднуємо партнерів і тиснемо на агресора», — висловився Зеленський.

Реклама

До слова, у червні журналіст Віталій Портников висловив переконання, що заяви української влади про завершення війни до зими чи листопада не мають реального значення, оскільки війна триватиме стільки, скільки у Росії вистачатиме ресурсів. Головним завданням України є виснаження російської військової машини. Якщо ресурси ворога будуть вичерпані до зими, війна завершиться до зими; якщо ні — війна триватиме роками, незалежно від заяв Києва, Вашингтона чи Брюсселя.

Новини партнерів