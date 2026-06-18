Чи реально завершити війну в Україні до зими: експерт дав неочікуваний прогноз

Війна в Україні / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін досі публічно заявляє, що хоче захопити весь Донбас, хоча впевненості в цьому в нього стає менше. Очікується, що ближче до листопада Кремлю доведеться приймати непросте рішення щодо подальшої долі війни.

Про це повідомив полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем в інтерв’ю «24 Каналу».

Коли може закінчитися війна в Україні — версія Філіпа Інгрема

За словами військового експерта, Путін демонструє самовпевненість, подібну до тієї, що була притаманна Адольфу Гітлеру в останні місяці Другої світової війни. Той також вірив у реалізацію власних планів, перебуваючи в бункері. Експерт наголосив, що така позиція триматиметься, доки не виникнуть обставини, які її зруйнують.

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«Що саме це буде, я не знаю, бо він буде опиратися й не захоче ухвалювати рішення про переговори, розуміючи, що це буде визнанням поразки», — зазначив Інгрем.

Водночас він додав, що тиск, який чинять президент України Володимир Зеленський та начальник ГУР Кирило Буданов, залишається ефективним. Окрім того, британський полковник зауважив, що важелі впливу Дональда Трампа на українського лідера суттєво послабли. Оскільки президент США нині зосереджений на Близькому Сході, а Україна стала менш залежною від американської підтримки, ніж раніше.

За словами Інгрема, перед Україною може постати складна стратегічна дилема у разі досягнення успіхів на фронті.

«Якщо на фронті з’являться певні військові успіхи, чи потрібно тоді зупинятися заради можливих мирних переговорів, знаючи, що це може врятувати величезну кількість життів військових на передовій, але в довгостроковій перспективі може коштувати ще більше життів. Бо конфлікт так і не завершиться належним чином і може поновитися в будь-який час. Гадаю, ближче до листопада ми наблизимося до цього етапу», — пояснив Філіп Інгрем.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров зробив гучну заяву щодо ситуації в окупованому Криму. За його словами, росіянам там невдовзі буде «весело».

Згодом Кремлі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував заяву міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим «незабаром стане островом». Російський посадовець висловив сумнів щодо стратегії, яку анонсував очільник українського оборонного відомства.

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