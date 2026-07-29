УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів стартового туру

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Від 31 липня до 3 серпня відбудуться матчі стартового туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Новий розіграш чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні розпочнеться у п'ятницю, 31 липня, поєдинком між "Зорею" та "Колосом".

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У суботу, 1 серпня, "Кривбас" прийме "Карпати", а "Харків" у першому офіційному матчі після масштабного ребрендингу зустрінеться з "Вересом".

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У неділю, 2 серпня, бронзовий призер минулого сезону УПЛ — "Полісся" — зіграє з "Чорноморцем", який повернувся до еліти після річної відсутності. Того ж дня "Епіцентр" протистоятиме "Оболоні".

У понеділок, 3 серпня, чинний володар "срібла" УПЛ — ЛНЗ — позмагається з "Буковиною", яка востаннє грала в елітному дивізіоні ще в сезоні-1993/94. Того ж дня чинний чемпіон — "Шахтар" — побореться з "Кудрівкою".

"Динамо" ж, яке завершило минулий сезон УПЛ лише на четвертому місці, свій матч першого туру проти "Лівого Берега" проведе аж 2 грудня — гру перенесли через завантажений графік киян у кваліфікації єврокубків.

Розклад і результати матчів 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 31 липня

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18:00 "Зоря" — "Колос"

Субота, 1 серпня

13:00 "Кривбас" — "Карпати"

15:30 "Харків" — "Верес"

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Неділя, 2 серпня

13:00 "Чорноморець" — "Полісся"

15:30 "Епіцентр" — "Оболонь"

Понеділок, 3 серпня

15:30 "Буковина" — ЛНЗ

18:00 "Шахтар" — "Кудрівка"

Середа, 2 грудня

"Динамо" — "Лівий Берег"

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.

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