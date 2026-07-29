Богдан Хмельницький / © Getty Images

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Після смерті першої дружини Богдан Хмельницький залишився вдівцем із дітьми. Саме тоді в його житті з’явилася Гелена. Сучасники зазначали, що вона була красивою, освіченою та вміла справити сильне враження на чоловіків.

Чи справді романтична драма стала причиною української визвольної війни XVII століття, і як особисте життя гетьмана вплинуло на долю цілої держави — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Богдан Хмельницький вперше одружився 1625 року на Ганні (Гафії) Сомко. Ганна народила Богдану від семи до десяти дітей, точно відомо про трьох синів і чотири дочки. 1647 року Ганна, захворівши після пологів, помирає. Богдан Хмельницький закохується в Мотрону яку запросив доглядати за хворою жінкою та маленькими дітьми.

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Гелена була дуже привабливою, і 52-річний Хмельницький почав досить відкрито надавати їй знаки уваги. Ганна звичайно ж, відразу зрозуміла, що пригріла в будинку суперницю, але через суворий характер чоловіка розуміла, що протестувати було марно.

Що відомо про Мотрону

Мотрона уроджена Олена (Гелена) Чаплинська) — шляхтянка, дружина Даніеля Чаплинського і друга дружина Богдана Хмельницького. У хрещенні — Мотрона.

Історики досі сперечаються щодо походження Гелени. Найпоширеніша версія стверджує, що вона була шляхтянкою польського походження, хоча існують припущення, що її коріння було українським. Відомо лише, що до шлюбу з Хмельницьким вона була пов’язана із суботівським маєтком.

Олена Чаплинська / © Вікіпедія

Викрадення Гелени та помста

1647 року за відсутності гетьмана під час нападу польського шляхтича Даніеля Чаплинського його маєток був пограбований. Чаплинський не просто пограбував майно, а ще й зазіхнув на його коханку — силою вивіз Олену до себе й одружився з нею. Чи то полюбовно, чи то силоміць, вона не лише взяла прізвище Чаплинська, а й перейшла у католицьку віру.

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За Літописом Грабянки, влада відхилила судову скаргу Хмельницького, а його самого Чаплинський замкнув у в’язниці за підозрою в підготовці козацького бунту. Лише за заступництва Чаплинської Богдан був випущений на волю і скористався цим для втечі на Запорожжя.

Вважається, що суто чоловічий гнів посилив гнів політичний у Хмельницького. Через бажання особистої помсти нахабному поляку гетьман пішов з військом на Суботів. Битву програв, ще був звинувачений у підготовці повстання й опинився у в’язниці. Але битву за Олену все ж виграв.

Після втечі Хмельницького до Запоріжжя і тріумфального повернення у статусі ватажка Національної визвольної війни Олена стала його законною дружиною. Їхній шлюб засвідчив 1648 року в Києві єрусалимський патріарх Паїсій.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому / © Associated Press

Хоча сам Богдан палко кохав Мотрону, його оточення (насамперед сини) бажало позбутися її. Серед старшини гетьманшу називали «ляшкою» і підозрювали у зв’язках із колишнім чоловіком Чаплинським.

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Поки Хмельницький перебував у військових походах і на переговорах, серед старшини почали ширитися чутки про невірність його дружини. Найчастіше згадують її зв’язок зі скарбником Війська Запорозького. Документальних доказів цього немає, однак саме такі повідомлення містяться в кількох козацьких літописах.

Смертна кара без суду і слідства

Готуючись до нового походу, Хмельницький виявив, що в скарбниці бракує великої суми. Він думає, що гроші взяв Тиміш. Розслідування доводить непричетність спадкоємця. Хмельницький йде на війну, доручивши синові знайти винних.

19-річний Тиміш незабаром повідомляє батькові, що Гелена завела роман зі скарбничим і вкрала гроші. Не дочекавшись відповіді батька, він карає мачуху — в травні 1651 року вішає голою на в’їзді до родинного хутора Суботів. Подробиці про роздягання жінки перед смертю свідчать, що причиною ненависті Тимоша до неї могла бути прихована або нерозділена пристрасть.

Інші джерела стверджують, що наказ віддав сам Хмельницький або принаймні не став перешкоджати страті.

Точні обставини її смерті залишаються невідомими.

Про це так повідомляв 14 червня 1651 року шляхтич Кшицький: «Кажуть, Хмельницький наказав жінку свою повісити за те, що виявлено перехоплені листи Чаплинського до неї про те, щоб вона всі скарби закопала в землю, а самого Хмельницького отруїла».

Хмельницькому повідомили вже після її смерті, і ніхто не знає насправді, яку версію йому піднесли. Як і те, чому його дружину стратили разом з її матір’ю.

Що було далі

Тугу Богдана Хмельницького за Геленою, ймовірно, перебільшують. Її стратять навесні, а вже влітку гетьман одружується на вдовиці козацького полковника Ганні Золотаренко. Вона пережила Хмельницького принаймні на 14 років.

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