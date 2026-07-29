Роковая женщина Богдана Хмельницкого: родной сын приказал повесить собственную мачеху — личная драма гетмана

Богдан Хмельницкий / © Getty Images

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После смерти первой жены Богдан Хмельницкий остался вдовцом с детьми. В это время в его жизни появилась Гелена. Современники отмечали, что она была красивой, образованной и умела произвести сильное впечатление на мужчин.

Действительно ли романтическая драма стала причиной украинской освободительной войны XVII века, и как личная жизнь гетмана повлияла на судьбу всего государства — читайте в материале ТСН.ua.

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Богдан Хмельницкий впервые женился в 1625 году на Анне (Гафии) Сомко. Анна родила Богдану от семи до десяти детей, точно известно о трех сыновьях и четырех дочерях. В 1647 году Анна, заболевшая после родов, умирает. Богдан Хмельницкий влюбляется в Мотрону, которую пригласил ухаживать за больной женщиной и маленькими детьми.

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Гелена была очень привлекательной, и 52-летний Хмельницкий начал достаточно открыто уделять ей знаки внимания. Анна конечно же, сразу поняла, что пригрела в доме соперницу, но из-за сурового характера мужа понимала, что протестовать было бесполезно.

Что известно о Мотроне

Матрена урожденная Елена (Гелена) — шляхтянка, жена Даниэля Чаплинского и вторая жена Богдана Хмельницкого. В крещении — Мотрона.

Историки до сих пор спорят о происхождении Гелены. Самая распространенная версия утверждает, что она была шляхтянкой польского происхождения, хотя существуют предположения, что ее корни были украинскими. Известно только, что до брака с Хмельницким она была связана с субботовским поместьем.

Елена Чаплинская / © Википедия

Похищение Гелены и месть

В 1647 году во время отсутствии гетмана во время нападения польского шляхтича Даниэля Чаплинского его имение было ограблено. Чаплинский не просто ограбил имущество, но еще и посягнул на его любовницу — силой вывез Гелену к себе и женился на ней. То ли полюбовно, то ли силой, она не только взяла фамилию Чаплинская, но и перешла в католическую веру.

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По Летописи Грабянки, власти отклонили судебную жалобу Хмельницкого, а его самого Чаплинский заключил в тюрьме по подозрению в подготовке казацкого бунта. Только при покровительстве Чаплинской Богдан был выпущен на свободу и воспользовался этим для побега на Запорожье.

Считается, что сугубо мужской гнев усилил политический гнев у Хмельницкого. Из-за желания личной мести наглому поляку гетман пошел с войском на Субботов. Сражение проиграл, еще был обвинен в подготовке восстания и оказался в тюрьме. Но битву за Гелену все-таки выиграл.

После побега Хмельницкого на Запорожье и триумфального возвращения в статусе главаря Национальной освободительной войны Гелена стала его законной супругой. Их брак засвидетельствовал в 1648 году в Киеве иерусалимский патриарх Паисий.

Памятник Богдану Хмельницкому / © Associated Press

Хотя сам Богдан страстно любил Мотрону, его окружение (прежде всего сыновья) желало избавиться от нее. Среди старшины ее называли «ляшкой» и подозревали в связях с бывшим мужем Чаплинским.

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Пока Хмельницкий находился в военных походах и на переговорах, среди старшины начали распространяться слухи о неверности его жены. Чаще всего упоминают ее связь с казначеем Войска Запорожского. Документальных доказательств этого нет, однако такие сообщения содержатся в нескольких казацких летописях.

Смертная казнь без суда и следствия

Готовясь к новому походу, Хмельницкий обнаружил, что в казне не хватает большой суммы. Он думает, что деньги взял Тимош. Расследование доказывает непричастность наследника. Хмельницкий идет на войну, поручив сыну найти виновных.

19-летний Тимош вскоре сообщает отцу, что Гелена завела роман с казначеем и украла деньги. Не дождавшись ответа отца, он наказывает мачеху — в мае 1651 года вешает голой на въезде в семейный хутор Субботов. Подробности о раздевании женщины перед смертью свидетельствуют, что причиной ненависти Тимоша к ней могла быть скрытая или неразделенная страсть.

Другие источники утверждают, что приказ отдал сам Хмельницкий или, по крайней мере, не стал препятствовать смертной казни.

Точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Об этом так сообщал 14 июня 1651 года шляхтич Кшицкий: «Говорят, Хмельницкий приказал жену свою повесить за то, что обнаружены перехваченные письма Чаплинского к ней о том, чтобы она все сокровища закопала в землю, а самого Хмельницкого отравила».

Хмельницкому сообщили уже после ее смерти, и никто не знает, какую версию ему преподнесли. Как и то, почему его жену казнили вместе с ее матерью.

Что было дальше

Тоску Богдана Хмельницкого по Гелене, вероятно, преувеличивают. Ее казнят весной, а уже летом гетман женится на вдове казацкого полковника Анне Золотаренко. Она пережила Хмельницкого, по крайней мере, на 14 лет.

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