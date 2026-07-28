Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя нарушать гармонию

Черный котенок / © Credits

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От активных действий нужно отказаться — успехом они не увенчаются, поэтому важно избегать суеты и спешки, а любые — особенно серьезные — дела необходимо делать спокойно и размеренно, не стремясь достичь своей цели любой ценой.

Также в любой ситуации необходимо вести себя максимально тактично, не допуская грубости, наглости и панибратства.

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Овен

Хороший день для примирения с друзьями и родственниками, ссора с которыми давно не дает вам покоя — сегодня они охотно и с готовностью пойдут вам навстречу, особенно, если вы сделаете первый шаг.

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Телец

Все — как хорошее, так и плохое, что будет сделано в этот день другим людям, практически мгновенно вернется вам бумерангом, поэтому добра должно быть как можно больше, а от зла желательно отказаться совсем.

Близнецы

Эмоциональных проявлений, особенно со знаком «минус»: необходимо избегать всегда, но сегодня — особенно: они лишат представителей вашего знака сил, необходимых как для успешной работы, так и для личной жизни.

Рак

Поднять настроение, которое оставит желать лучшего с самого утра, помогут любимые вами домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что жизнь пусть и постепенно, но налаживается.

Лев

Человек, который неожиданно появится в вашей жизни в этот день, со временем сыграет в ней важную роль — на первый взгляд он может вам не понравиться, поэтому постарайтесь его не пропустить его появление.

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Дева

Не лучший день для принятия важных решений, чего бы они ни касались — профессии или личной жизни, слишком велик риск ошибиться, поэтому — в любом случае — нужно перенести их на другой день.

Весы

Не стоит отвлекаться от работы, даже если об этом вас попросят близкие или друзья — в конце концов, за своевременное и качественное ее исполнение отвечаете вы, а не они, а, значит, и отвечать в результате придется вам.

Скорпион

Хороший день для того, чтобы закрыть старую главу своей жизни и начать ее с чистого листа: главное, сделать вывод из совершенных ранее ошибок и ни в коем случае не повторять их в будущем — выйдет себе дороже.

Стрелец

Из-за внезапно возникшего взаимного непонимания возможны конфликты с окружающими людьми, особенно это коснется родных и близких — чтобы не испортить с ними отношения, лучше как можно меньше общаться.

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Козерог

Не лучший день для профессиональных достижений — сегодня все будет валиться из рук, поэтому лучше всего заняться накопившимися домашними хлопотами — чистота и уют в доме еще никому не помешали.

Водолей

Важную роль в отношениях с другими — особенно близкими — людьми сыграет интуиция: она поможет понять, кто вам друг, а кто — враг, и в соответствии с этими знаниями грамотно скоординировать свои действия.

Рыбы

Делиться с другими тем, что у вас в избытке: желательно всегда, но сегодня — особенно, а уж о чем пойдет речь, каждому придется решать самостоятельно — главное, делать все не под чужим давлением, а от чистого сердца.

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