Эти привычные продукты могут вызвать дорогостоящий ремонт: не сливайте их в раковину

Кухня / © iStock

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Засоренная кухонная раковина — одна из самых распространенных бытовых проблем. В то же время причиной дорогостоящего ремонта часто становятся обычные продукты, которые многие без колебаний смывают в канализацию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Наибольшую опасность для труб представляют остатки масла и жира после жарки.

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Пока жир горяч, он легко стекает в канализацию. Однако уже внутри труб быстро охлаждается, затвердевает и превращается в липкую массу, к которой прилипают остатки пищи и другой мусор.

Эксперты советуют сливать использованное масло в отдельную емкость или вытирать сковороду бумажным полотенцем перед мойкой.

Многие считают, что кофейная гуща легко смывается водой. На самом деле она нерастворима и оседает на стенках труб. Особенно опасно сочетание кофейной гущи с жиром — вместе они образуют плотный осадок, который постепенно перекрывает проход для воды.

Даже небольшое количество муки или сырого теста может создать серьезную проблему.

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После контакта с водой мука образует густую клеящую массу, которая прилипает к внутренней поверхности труб и задерживает другие отходы.

Несмотря на распространенное мнение, мелкие кусочки скорлупы тоже не измельчаются бесследно. Они могут затрагиваться из-за неровностей внутри труб, вокруг которых постепенно накапливаются другие остатки пищи. В результате формируется плотная пробка.

Макаронные изделия и рис даже после варки продолжают впитывать воду и увеличиваться в объеме. Особенно опасен рис, ведь он выделяет крахмал, который превращается в густую клейкую массу и буквально склеивает пищевые отходы внутри канализации.

Чтобы не допустить засор труб, специалисты рекомендуют соблюдать правила, а также регулярно очищать сливное отверстие от остатков пищи. Такие простые привычки помогут избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы водопровода.

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Напомним, специалисты по уборке советуют мыть пол теплой водой температурой около 40–50°С. Горячая вода может деформировать покрытие, особенно линолеум, и оставить липкий слой, а холодная — не справится со стойкой грязью.

Для дезинфекции вместо агрессивной «хлорки» клинеры рекомендуют использовать обычный столовый уксус, эффективно уничтожающий бактерии и безопасный для детей и животных.

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