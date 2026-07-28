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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Ці звичні продукти можуть спричинити дорогий ремонт: не зливайте їх у раковину

Фахівці пояснили, які продукти категорично не варто змивати в каналізацію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Кухня

Кухня / © iStock

Засмічена кухонна раковина — одна з найпоширеніших побутових проблем. Водночас причиною дорогого ремонту часто стають звичайні продукти, які багато хто без вагань змиває в каналізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Найбільшу небезпеку для труб становлять залишки олії та жиру після смаження.

Поки жир гарячий, він легко стікає у каналізацію. Проте вже всередині труб швидко охолоджується, твердне та перетворюється на липку масу, до якої прилипають залишки їжі й інше сміття.

Експерти радять зливати використану олію в окрему ємність або витирати сковороду паперовим рушником перед миттям.

Багато хто вважає, що кавова гуща легко змивається водою. Насправді вона не розчиняється й осідає на стінках труб. Особливо небезпечним є поєднання кавової гущі з жиром — разом вони утворюють щільний осад, який поступово перекриває прохід для води.

Навіть невелика кількість борошна або сирого тіста може створити серйозну проблему.

Після контакту з водою борошно утворює густу клейку масу, яка прилипає до внутрішньої поверхні труб і затримує інші відходи.

Попри поширену думку, дрібні шматочки шкаралупи теж не подрібнюються безслідно. Вони можуть зачіпатися за нерівності всередині труб, навколо яких поступово накопичуються інші залишки їжі. У результаті формується щільний затор.

Макаронні вироби й рис навіть після варіння продовжують вбирати воду та збільшуватися в об’ємі. Особливо небезпечним є рис, адже він виділяє крохмаль, який перетворюється на густу клейку масу та буквально склеює харчові відходи всередині каналізації.

Щоб не допустити засмічення труб, фахівці рекомендують дотримуватися правил, а також регулярно очищати зливний отвір від залишків їжі. Такі прості звички допоможуть уникнути дорогого ремонту та продовжити термін служби водопроводу.

Нагадаємо, фахівці з прибирання радять мити підлогу лише теплою водою температурою близько 40–50°С. Гаряча вода може деформувати покриття, особливо лінолеум, і залишити липкий шар, а холодна — не впорається зі стійким брудом.

Для дезінфекції замість агресивної «хлорки» клінери рекомендують використовувати звичайний столовий оцет, який ефективно знищує бактерії та безпечний для дітей і тварин.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
20
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