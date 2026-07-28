Чи треба казати "дякую" і "будь ласка" ChatGPT: вчені відповіли

ChatGPT / © pexels.com

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Мільйони користувачів щодня пишуть чатботам «дякую» та перепрошують, хоча машина не має емоцій. Вчені дослідили вплив добрих слів на відповіді штучного інтелекту та з’ясували, що насправді визначає якість результату.

Про це пише Nok Lapja.

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Багато користувачів інтуїтивно звертаються до ChatGPT словами «будь ласка», а після отримання відповіді дякують йому. У спілкуванні з людьми ввічливість є звичною нормою. Оскільки штучний інтелект також підтримує розмову в природній манері, складається враження, ніби ми спілкуємося з живою людиною. Але чи впливає ввічливий тон на якість відповідей? Чи допомагає він чатботу краще виконувати поставлені завдання? На сьогодні дослідження не дають однозначної відповіді.

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Частина наукових робіт свідчить, що окремі мовні моделі відповідали точніше або корисніше на ввічливо сформульовані запити. Водночас інші дослідження не підтвердили такого ефекту або взагалі не виявили жодної різниці.

У спілкуванні з ChatGPT важливіша не ввічливість, а чіткий запит

Дослідники у сфері ШІ наголошують: вирішальне значення має не ввічливий стиль звернення, а те, наскільки зрозуміло сформульоване завдання.

Якщо детально пояснити, що саме потрібно, у якому форматі чи стилі має бути відповідь, якої вона повинна бути довжини та для чого використовуватиметься, результат зазвичай буде значно кращим, ніж просто додавання привітання чи ввічливого прохання.

Тому якісний запит не обов’язково має бути максимально люб’язним. Набагато важливіше, щоб він був конкретним, чітким і не допускав неоднозначного трактування. Експерти також радять наводити чатботу приклади бажаного результату, просити кілька варіантів відповіді або дозволяти йому уточнювати деталі перед виконанням завдання.

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Чому ж ми так часто спілкуємося з ШІ, як із людиною?

Пояснення може бути психологічним. Штучний інтелект використовує природну людську мову, підтримує діалог, жартує, ставить уточнювальні запитання й нерідко навіть хвалить співрозмовника. Через це виникає відчуття справжнього людського спілкування.

Втім, дослідники нагадують, що чатбот не здатний відчувати емоції, ображатися чи будувати справжні стосунки. Попри реалістичність діалогу, це лише імітація спілкування.

Чимало експертів переконані, що чемне спілкування з ШІ усе ж має сенс. Але не тому, що цього потребує він сам, а тому, що це корисно для людини. Манера спілкування поступово стає звичкою. Якщо регулярно використовувати грубий, нетерплячий чи зверхній тон, з часом це може позначитися і на взаємодії з іншими людьми.

Саме тому слова «будь ласка» та «дякую» важливі не для машини, а для нас самих, адже вони допомагають підтримувати культуру спілкування, яку ми прагнемо зберігати у взаєминах з людьми.

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ШІ — це інструмент, а не друг

Хоча розробники прагнуть зробити взаємодію зі штучним інтелектом максимально природною, фахівці радять не забувати про його справжню природу. Чатботи не мають власних переконань, емоцій чи свідомості. Їхні відповіді формуються на основі статистичних закономірностей, а не через реальне розуміння людських переживань чи ситуацій.

Тому не варто сприймати ШІ як близького порадника або друга, особливо коли йдеться про важливі життєві рішення.

Нагадаємо, раніше професорка Кембриджа Ганна Фрай та нобелівський лауреат Джеффрі Гінтон закликали бути ввічливими з ШІ. На думку Фрай, чатботи подібні до універсальних акторів: ввічливе спілкування та чіткі ролі допомагають отримувати якісніші й менш сухі відповіді. Водночас Гінтон вважає, що в майбутньому людству доведеться співіснувати з надрозумними системами, де ввічливість може сприяти підтримці кращих стосунків.

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