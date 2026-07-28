Канадський депутат під час промови випадково зачитав відповідь ChatGPT: курйозне відео

ШІ / © unsplash.com

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Курйозний випадок стався в Канаді під час виступу одного з депутатів. Політик почав зачитувати текст із трибуни, але згодом стало зрозуміло, що це була відповідь, згенерована штучним інтелектом.

Відео оприлюднили у Мережі.

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Курйоз депутата

Зачитуючи промову, депутат не зауважив, що завершення аж ніяк не потребує озвучування.

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«Ось більш плавна версія цього розділу, що звучить як повноцінне законодавче мовлення, а не як набір коротких тез», — саме цю фразу політик несподівано озвучив уголос, не помітивши, що це була інструкція для штучного інтелекту, а не частина готової промови.

Попри курйозний момент, депутат продовжив виступ із незворушним виглядом, ніби нічого незвичного не сталося.

Інцидент учергове демонструє виклики, спричинені використанням штучного інтелекту. Так, слід пам’ятати: навіть якщо ШІ й допомагає створювати тексти, фінальна перевірка та редагування залишаються відповідальністю людини.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що штучний інтелект може перевершити сукупний людський інтелект приблизно через п’ять років і виконувати більшість завдань краще за людей. Водночас він вважає, що розвиток ШІ може привести людство до «епохи достатку», якщо вдасться уникнути глобальних катастроф. Маск також попередив, що повний контроль над надрозумним штучним інтелектом у майбутньому може бути неможливим, тому головним завданням стане формування правильних цінностей для таких систем.

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