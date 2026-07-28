Загадкове вбивство у Польщі: через 30 років після трагедії арештували підозрюваного, жертву досі не впізнали

У Польщі розслідують загадкове вбивство, яке сталось понад 30 років тому / © inpoland

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У Польщі затримали 50-річного чоловіка, який може бути причетний до вбивства, яке сталось 30 років тому 1994 року.

Про це пише польське видання wprost.pl.

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Чоловік 30 років тому міг вбити невідомого

Слідчі з Лодзького воєводства затримали 50-річного чоловіка, який, ймовірно, причетний до вбивства, скоєного 30 років тому.

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28 липня Управління воєводської поліції в Лодзі повідомило, що завдяки співпраці з окружною прокуратурою в Сєрадзі відбувся прорив у справі про вбивство 1994 року.

«Це результат багатомісячного аналізу доказового матеріалу та застосування сучасних генетичних досліджень», — повідомили правоохоронці.

Згідно з інформацією, наданою поліцією у зв’язку з цією справою, 23 липня було затримано 50-річного мешканця Бродницького повіту.

Як випливає з висновків поліції, чоловік може бути причетним до вбивства невідомого, тіло якого було знайдено в січні 1994 року на території лісового масиву поблизу Сєрадзі. Тіло було частково прикрите землею та лісовою підстилкою, сумнівів у тому, що сталося вбивство, не було.

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У грудні 2023 року було повторно проаналізовано матеріали справи та зібрані докази.

«Насамперед прокурор доручив визначити ДНК-профіль вбитого чоловіка та провести огляд його одягу, який був вилучений та зберігався у сховищі речових доказів», — йдеться у повідомленні.

З них було взято генетичний матеріал для досліджень, що дозволило затримати 50-річного чоловіка. У результаті розслідування було встановлено, що затриманий чоловік міг скоїти вбивство у віці 17 років.

«З огляду на вік на момент скоєння злочину, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років або 25 років позбавлення волі. У минулому підозрюваний вже неодноразово був засуджений за жорстокі злочини проти життя та здоров’я, а також проти майна, і відбував багаторічні терміни позбавлення волі», — повідомила поліція міста Лодзь.

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25 липня 2026 року Районний суд у Сєрадзі на клопотання Окружної прокуратури у Сєрадзі застосував до 50-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Поліція не встановила особу жертви

Експерти з Інституту судових експертиз у Кракові на замовлення прокуратури також провели реконструкцію зовнішності обличчя померлого за життя.

Це було зроблено на основі черепа, переданого для дослідження, «з урахуванням фенотипних ознак, отриманих під час аналізу ДНК, тобто зовнішніх ознак на основі генетичного коду, закодованого в ДНК». Відтворений вигляд обличчя вперше з’явився у ЗМІ у квітні 2026 року.

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