Жорстоке поводження з побратимами: двом військовим медроти «Скелі» оголосили підозру

ДБР повідомило про підозру двом бійцям “Скелі”. / © Державне бюро розслідувань

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ДБР повідомило про підозру двом військовим медичної роти полку «Скеля». Слідчі стверджують, що вони могли застосувати насильство до двох побратимів і незаконно позбавити їх волі.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Встановлено, що інцидент стався у Кіровоградській області у травні 2026-го. Двох військових виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. За даними слідства, після цього підозрювані вирішили самовільно «покарати» побратимів нібито за порушення дисципліни: завдали їм численних ударів, а потім зачинили у господарській споруді, де продовжили знущання.

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Один із потерпілих після побиття втратив свідомість. Його доправили до лікарні, де медики діагностували черепно-мозкову травму, перелом кісток носа та інші тілесні ушкодження.

Іншого військовослужбовця незаконно утримували ще близько доби. Згодом його госпіталізували — у нього виявили черепно-мозкову травму, забої та гематоми.



«Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами», — йдеться у повідомленні.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

ДБР повідомило про підозру двом бійцям «Скелі». / © Державне бюро розслідувань

ДБР повідомило про підозру двом бійцям «Скелі». / © Державне бюро розслідувань

Скандали у у полку «Скеля» — останні новини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмена ще проводить перевірку можливих знущань з військовослужбовців у «Скелі». Вже відкрито одне кримінальне провадження.

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Водночас, мобілізований Аркадій Кукшин розповів, що під час спроби втекти військовослужбовці полку «Скеля» відкрили по ньому вогонь. За його словами, одна з куль влучила йому в ногу, а уламки від іншої поранили руку. Два місяці він переховувався, а потім нелегально перейшов кордон. Зараз перебуває в одній із країн Європи.

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