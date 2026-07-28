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Жорстоке поводження з побратимами: двом військовим медроти «Скелі» оголосили підозру
ДБР розслідує інцидент із військовими медичної роти «Скеля», які влаштували власну розправу над побратимами.
ДБР повідомило про підозру двом військовим медичної роти полку «Скеля». Слідчі стверджують, що вони могли застосувати насильство до двох побратимів і незаконно позбавити їх волі.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Встановлено, що інцидент стався у Кіровоградській області у травні 2026-го. Двох військових виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. За даними слідства, після цього підозрювані вирішили самовільно «покарати» побратимів нібито за порушення дисципліни: завдали їм численних ударів, а потім зачинили у господарській споруді, де продовжили знущання.
Один із потерпілих після побиття втратив свідомість. Його доправили до лікарні, де медики діагностували черепно-мозкову травму, перелом кісток носа та інші тілесні ушкодження.
Іншого військовослужбовця незаконно утримували ще близько доби. Згодом його госпіталізували — у нього виявили черепно-мозкову травму, забої та гематоми.
«Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами», — йдеться у повідомленні.
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Скандали у у полку «Скеля» — останні новини
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмена ще проводить перевірку можливих знущань з військовослужбовців у «Скелі». Вже відкрито одне кримінальне провадження.
Водночас, мобілізований Аркадій Кукшин розповів, що під час спроби втекти військовослужбовці полку «Скеля» відкрили по ньому вогонь. За його словами, одна з куль влучила йому в ногу, а уламки від іншої поранили руку. Два місяці він переховувався, а потім нелегально перейшов кордон. Зараз перебуває в одній із країн Європи.