Робота легша, а зарплата та сама: частині українців можуть спростити умови

Кому можуть спростити умови праці

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Українці можуть вимагати у своїх роботодавців переведення на легшу роботу без зменшення зарплат. Для цього є кілька умов. Таке переведення може відбутися лише за згодою працівника та за вимогами законодавства.

Про це розповіли у Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

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У яких випадках роботодавець має перевести працівника на легшу роботу: роз’яснення Держпраці

Роботодавець зобов’язаний перевести працівника на легшу роботу у випадках, коли цього потребує стан його здоров’я, є медичний висновок або інші передбачені законодавством обставини.

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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, що працівників, які за станом здоров’я потребують виконання легшої роботи, роботодавець повинен перевести на іншу роботу за медичним висновком. Переведення може бути тимчасовим або без обмеження строку.

У разі переведення за станом здоров’я на легшу, але нижчеоплачувану роботу, за працівником зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення.

Водночас у деяких випадках середній заробіток може зберігатися на весь період переведення. Або ж працівнику можуть виплачувати матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Окремі гарантії є для працівників, які зазнали професійного захворювання. Якщо стан здоров’я потребує зміни умов праці, вони мають право на переведення на легшу роботу. Тимчасове переведення в такому випадку призначає лікар.

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Закон також визначає спеціальні умови для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Вагітним жінкам можуть знижувати норми виробітку або норми обслуговування. Також їх мають перевести на іншу роботу, яка є легшою та не передбачає впливу несприятливих виробничих факторів.

При цьому за працівницею зберігають середній заробіток за попередньою роботою.

До моменту розв’язання питання про переведення вагітної жінки на відповідну роботу її мають звільнити від виконання обов’язків зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені через це робочі дні коштом підприємства, установи чи організації.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, якщо не можуть виконувати обов’язки попередньої роботи, переводяться на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною трирічного віку.

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Якщо ж заробіток на легшій роботі є вищим за попередній, їм виплачується фактичний заробіток. Такі гарантії передбачені статтею 178 Кодексу законів про працю України.

Робота в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, український бізнес остаточно відмовляється від суцільного підвищення заробітних плат усім працівникам і переходить до точкового стимулювання найцінніших кадрів.

За даними дослідження сайтів з пошуку роботи в Україні, зростання базових окладів у середньому на 10–12% торкнеться лише трьох категорій: ключових технічних фахівців, дефіцитних «синіх комірців» та менеджерів, які безпосередньо впливають на прибуток.

Для адміністративного й офісного персоналу рівень виплат залишиться без змін. Замість перегляду фіксованих ставок роботодавці все активніше впроваджують систему гнучких премій та KPI, де підсумковий дохід напряму залежить від результатів. Зокрема, у продажах орієнтуються на виконання плану та середній чек, а в маркетингу — на вартість залучення клієнта.

Також на українському ринку праці відбулося зміщення фокуса: якщо раніше високими доходами та кількістю пропозицій вирізнявся креативний сектор, то зараз там спостерігається профіцит кадрів. Головна фінансова увага роботодавців змістилася на реальний сектор і забезпечення базової життєдіяльності країни, через що зросли жорстка конкуренція та оклади для «синіх комірців».

Беззаперечним лідером за доходами залишається ІТ-галузь із середньою зарплатою 77 тис. грн на місяць. Водночас у будівництві при середньому рівні в 35 тис. грн кваліфіковані муляри, фасадники та лицювальники отримують 55–65 тис. грн. У транспорті та автобізнесі середня виплата становить 34 тис. грн, а вузькі спеціалісти заробляють від 45 тис. грн.

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