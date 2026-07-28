Работа легче, а зарплата такая же: части украинцев могут упростить условия

Кому могут упростить условия труда

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Украинцы могут потребовать у своих работодателей перевода на более легкую работу без уменьшения зарплат. Для этого есть несколько условий. Такой перевод может произойти только с согласия работника и по требованиям законодательства.

Об этом рассказали в Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

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В каких случаях работодатель должен перевести работника на более легкую работу: разъяснение Гоструда

Работодатель обязан перевести работника на более легкую работу в случаях, когда в этом нуждается состояние его здоровья, есть медицинское заключение или другие предусмотренные законодательством обстоятельства.

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В Восточном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, что работников, которые по состоянию здоровья нуждаются в выполнении более легкой работы, работодатель должен перевести на другую работу по медицинскому заключению. Перевод может быть временным или без ограничения срока.

В случае перевода по состоянию здоровья на более легкую, но нижеоплачиваемую работу, за работником сохраняется предыдущий средний заработок в течение двух недель со дня перевода.

В некоторых случаях средний заработок может сохраняться на весь период перевода. Или же работнику могут выплачивать материальное обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Отдельные гарантии есть для работников, которые подверглись профессиональному заболеванию. Если состояние здоровья требует изменения условий труда, они имеют право на перевод на более легкую работу. Временный перевод в таком случае назначает врач.

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Закон также определяет специальные условия для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Беременным женщинам могут снижать нормы выработки или нормы обслуживания. Также их должны перевести на другую работу, которая легче и не предполагает влияния неблагоприятных производственных факторов.

При этом за работницей сохраняют средний заработок по предыдущей работе.

К моменту решения вопроса о переводе беременной женщины на соответствующую работу ее должны освободить от выполнения обязанностей с сохранением среднего заработка за все пропущенные из-за этого рабочие дни на деньги предприятия, учреждения или организации.

Женщины, имеющие детей младше трех лет, если не могут выполнять обязанности предыдущей работы, переводятся на новую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Если же заработок на более легкой работе выше предыдущего, им выплачивается фактический заработок. Такие гарантии предусмотрены статьей 178 Кодекса о труде Украины.

Работа в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, украинский бизнес окончательно отказывается от сплошного повышения зарплат всем работникам и переходит к точечному стимулированию самых ценных кадров.

По данным исследования сайтов по поиску работы в Украине, рост базовых окладов в среднем на 10–12% коснется только трех категорий: ключевых технических специалистов, дефицитных «синих воротничков» и менеджеров, которые непосредственно влияют на прибыль.

Для административного и офисного персонала уровень выплат остается без изменений. Вместо пересмотра фиксированных ставок работодатели все активнее внедряют систему гибких премий и KPI, где итоговый доход напрямую зависит от результатов. В частности, в продажах ориентируются на выполнение плана и средний чек, а в маркетинге — на стоимость привлечения клиента.

Также на украинском рынке труда произошло смещение фокуса: если раньше высокими доходами и количеством предложений отличался креативный сектор, то сейчас там наблюдается профицит кадров. Главное финансовое внимание работодателей сместилось на реальный сектор и обеспечение базовой жизнедеятельности страны, из-за чего выросли жесткая конкуренция и оклады для «синих воротничков».

Безоговорочным лидером по доходам остается IT-отрасль со средней зарплатой 77 тыс. грн в месяц. В то же время, в строительстве при среднем уровне в 35 тыс. грн квалифицированные каменщики, фасадщики и облицовщики получают 55–65 тыс. грн. В транспорте и автобизнесе средняя выплата составляет 34 тыс. грн., а узкие специалисты зарабатывают от 45 тыс. грн.

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