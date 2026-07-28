Почему выставку вооружения на Киевщине не запретили: объяснение экс-прокурора

Последствия атаки в Киевской области / © ГСЧС Украины

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После российского удара по выставке вооружения в Киевской области, в результате которого погибли и пострадали люди, в Украине снова заговорили о правилах проведения массовых мероприятий во время войны. Экс-прокурор Ярослав Захарченко считает, что одной из причин стал пробел в действующем законодательстве.

Об этом он сказал в эфире «Ранок.LIVE».

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По словам Захарченко, сегодня украинское законодательство не содержит прямой нормы, которая автоматически запрещала бы проведение массового мероприятия в случае отсутствия согласования.

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«Как таких запретов у нас нет прямых, что ничего нельзя проводить. Можно проводить, но с определенными ограничениями. Но дальше предохранители, если не согласовали — у нас их нет», — сказал экс-прокурор.

Он отметил, что законодательство требует более четкого механизма, который не позволял бы проводить подобные мероприятия без соответствующих разрешений.

Захарченко сравнил ситуацию с другими сферами, где отсутствие разрешения автоматически означает запрещение определенных действий.

«Здесь я вижу, у нас немного пробел есть. Что нет прямого запрета: не получил разрешение — значит запрещено. Как не получил водительское удостоверение, значит не можешь водить автомобиль. Здесь такого нет», — объяснил он.

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Экс-прокурор предположил, что без этой трагедии проблема и дальше оставалась бы без внимания.

«Если бы не случилось этой трагедии, то оно бы и дальше такое по всем регионам происходило. В том числе и по оружейным выставкам», — заявил Захарченко.

Комментируя ситуацию, экс-прокурор также упомянул инцидент в Чернигове, где во время выставки военной техники в 2023 году произошла трагедия.

По его словам, эти случаи свидетельствуют о необходимости пересмотра правил организации массовых мероприятий, особенно связанных с военной тематикой, в условиях полномасштабной войны.

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Удар ракетами по выставке в Киевской области — последние новости

Напомним, в деле о российском ракетном ударе по выставке на полигоне в Киевской области могут появиться новые подозреваемые. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые организовывали мероприятие и отвечали за безопасность. Следствие проверяет, как приглашали участников, соблюдены ли меры безопасности и как Россия узнала о месте и времени проведения.

Также военный корреспондент Юлия Кириенко заявила, что количество погибших и раненых в результате российского удара по выставке на полигоне под Киевом может быть значительно больше официальных данных. По ее словам, на мероприятии находились более 300 человек, а 10 погибших — это лишь тела, которые удалось собрать.

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